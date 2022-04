UKRAJINKA PROZVALA RUSKE TENISAČE: ‘Većina ih podržava agresiju, svi su oni isti’

Jedna od najboljih ukrajinskih tenisačica Marta Kostjuk nije se nimalo libila prozvati ruske tenisače u svijetlu sportskih sankcija, koje su sportaši iz Rusije dobili zbog agresije njihove zemlje na Ukrajinu.

Tako je mlada tenisačica rekla kako ne želi igrati protiv tenisača iz Rusije i Bjelorusije pošto smatra kako ih većina podržava napad na Ukrajinu.

Tako je trenutno 52. tenisačica svijeta pozvala ukrajinske tenisače da se drže zajedno pošto ih je malo na touru.

Svi su oni isti

“Neću igrati protiv tenisačica iz Rusije i Bjelorusije. Njih 95 posto podržava invaziju Rusije na Ukrajinu iako to pokušavaju sakriti. Svi su oni isti”, rekla je Kostjuk, pa pozvala tenisače iz Ukrajine da se drže zajedno:

“Ne znam kakva je situacija na ATP touru, ali podaci s WTA toura koje ja znam su šokantni. Ukrajina ima malo predstavnika u tenisu i svi se moramo držati zajedno i imati isti stav po pitanju naše domovine”, izjavila je mlada tenisačica, koja je ostala šokirana ponašanjem ruskih igrača na touru.

Ukraine's Marta Kostyuk explains calls for Russian players to denounce Putin or be bannedhttps://t.co/0hWVrQ3iuP pic.twitter.com/MsYE9gseiq

— Express Sport (@DExpress_Sport) April 21, 2022