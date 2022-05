UKRAJINAC PROZVAO VELIKANA: ‘Molim te, reci mi kako je pošteno to da Ukrajinci umiru?’

Slavni španjolski tenisač pridružio se nekim svojim kolegama u kritiziranju Wimbledona, koji je zabranio nastup ruskih i bjeloruskih tenisača na ovogodišnjem izdanju tog Grand slama zbog napada Rusije na Ukrajinu.

“Mislim da to nije pošteno prema mojim ruskim prijateljima, mojim kolegama. Nisu oni krivi za ova događanja u ratu. Hajdemo vidjeti što će se događati u narednim tjednima, hoće li igrači donijeti nekakvu odluku…”, izjavio je Rafael Nadal.

Izjave Rafaela Nadala odjeknule u Ukrajini, a na njih je reagirao ukrajinski tenisač Sergej Stahovski, koji je jedan od mnogih sportaša iz te zemlje na prvoj crti bojišnice.

Je li pošteno?

Stahovski, koji je inače aktivan na društvenim medijima i izvještava o događajima s bojišnice oglasio se na Twitteru i prokomentirao izjavu Španjolca.

“Rafael Nadal natjecali smo se zajedno… igrali smo jedan protiv drugog na touru. Molim te, reci mi kako je pošteno to da se ukrajinski igrači ne mogu vratiti kući? Kako je pošteno to da ukrajinska djeca ne mogu igrati tenis? Kako je pošteno to da Ukrajinci umiru?”, upitao je Stahovski Nadala.

@RafaelNadal we competed together.. we’ve played each other on tour. Please tell me how it is fair that Ukrainian players cannot return home? How it is fair that Ukrainian kids cannot ply tennis? How is it fair that Ukrainians are dying ? https://t.co/l3bZtBEfsU

