UGODNO IZNENAĐENJE ZA ĐOKOVIĆA: Rival ga nije ‘skinuo’, a uskoro se vraća

Autor: I.K.

Novak Đoković ove godine uglavnom ne igra tenis. Jedini turnir na kojem je bio u akciji dogodio se u drugoj polovici veljače u Dubaiju, kada je s dvije pobjede došao do četvrtfinala u kojem ga je svladao Čeh Jiri Vesely, no unatoč tome što uglavnom pauzira, srpski teniski majstor ostat će na prvom mjestu na svijetu.

Za to se pobrinuo Poljak Hubert Hurkacz, branitelj naslova na velikom ATP Masters 1000 turniru u Miamiju koji traje do kraja tjedna. Poljski tenisač, 10. na svijetu, proslavio je 7:6(7), 6:3 u četvrtfinalnom okršaju s Danilom Medvedevim, koji je tražio pobjedu za povratak na svjetski vrh. Medvedev je ispred Đokovića bio nedavno, bio mu je to prvi plasman na prvo mjesto na svijetu u karijeri, no potom je tu poziciju ispustio nakon poraza od Francuza Gaela Monfilsa u trećem kolu Indian Wellsa.

Poslije Hurkaczeve pobjede u četvrtfinalu Miamija, Đoković ostaje na 10 bodova više od Medvedeva u borbi za svjetski vrh.

Đokovićev povratak stiže

Nakon nastupa u Dubaiju, Đoković u SAD nije mogao otići zbog toga što nije cijepljen protiv koronavirusa, a povratak na turnire dogodit će se uskoro na zemljanim terenima Monte Carla. Tamošnji ATP Masters 1000 turnir na rasporedu je od 10. do 17. travnja.

Hubi Goes To The Semis (Again) 🙌 Defending champ @HubertHurkacz takes out Medvedev 7-6 6-3 to make the #MiamiOpen semi-finals! pic.twitter.com/hyDXLWkhSq — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2022

Utrka se nastavlja

Đoković će na zemljanim terenima u Europi nastaviti svoju utrku s Medvedevim, koji mu je trenutno glavni konkurent u borbi za prvo mjesto na svijetu, ali bit će tu i važnija utrka za prvo mjesto vječne ljestvice u broju naslova na Grand Slam turnirima.

Nakon što je Rafael Nadal na početku sezone slavio na Australian Openu, Španjolac sada ima 21 trofej na četiri najveća svjetska turnira, jedan više od Đokovića i Rogera Federera. Od Nadala i Đokovića očekuju se velike stvari na zemlji Roland Garrosa, koji se ove godine održava od 22. svibnja do 5. lipnja. Bit će to velika prilika da netko od njih dvojice popravi svoj zbroj najvećih titula.