UDARAC ZA ĐOKOVIĆA, NIŠTA OD NOVOG TROFEJA: Izgubio i hrvatski majstor, stao je sjajan niz

Puno uzbuđenja donio je posljednji dan ATP Masters 1000 turnira u pariškom Bercyju, a na njegovu kraju, nije bilo veselja za Novaka Đokovića, ali ni za Ivana Dodiga u paru s Amerikancem Austinom Krajicekom.

Đoković je u pojedinačnoj konkurenciji u napetom finalu doživio poraz od mladog Danca Holgera Runea. Bilo je 3:6, 6:3, 7:5 u korist 19-godišnjeg danskog igrača, koji je proslavio svoj najveći naslov u karijeri pobjedom nad legendarnim Srbinom nakon više od dva i pol sata igre.

Rune je u posljednjem setu gubio s 3:1, ali izveo je preokret, a zaključak je stigao u dugom posljednjem gemu. Iskoristio je svoju drugu meč-loptu nakon spašenih šest Đokovićevih prilika za ‘break’.

Mladi Danac stigao je do sveukupno trećeg naslova u karijeri u pojedinačnoj konkurenciji na ATP Touru. Đoković je, pak, ostao na 90 titula u singlu na ATP razini.

⭐️ RUNE RULES BERCY ⭐️

19-year-old 🇩🇰 @holgerrune2003 captures his first Masters 1000 title, defeating Djokovic 3-6, 6-3, 7-5 in Paris! @RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/onmEsHdaqi

— ATP Tour (@atptour) November 6, 2022