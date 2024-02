Trofejni hrvatski izbornik otvoren o padu Srbije: ‘To je katastrofa, ali Hrvatskoj je čak i gore’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Protekli vikend nije bio sretan za hrvatske tenisače zbog poraza od Belgije u kvalifikacijskom susretu Davis Cupa u Varaždinu, a u svojem nastupu, podbačaj su imali i reprezentativci Srbije, bez pomoći Novaka Đokovića i s domaćim padom protiv Slovačke u Kraljevu. Čak i bez Đokovića koju je uzeo predah, Srbi su bili favoriti, no dogodio im se poraz s 4-0 zbog kojeg ne idu na glavni turnirski dio natjecanja u najjačem rangu, baš kao i Hrvatska.

Nije to ispalo dobro, s razočaranjem u hrvatskom taboru poslije domaćeg poraza od Belgije, a na srpskoj strani, s puno izraza bijesa zbog toga što je u Kraljevu slavila Slovačka, i to neočekivano glatko. Zbog toga i Hrvatskoj i Srbiji slijedi razigravanje za ostanak u najjačem rangu Davis Cupa, a ono što se dogodilo je komentirao Nikola Pilić, trofejni hrvatski izbornik koji je vodio reprezentaciju do naslova u 2005. godini, ranije i veliki as s terena.

“Što da kažem o duelu protiv Slovaka, to je katastrofa, ali niste samo vi zakazali, isto se dogodilo i Hrvatskoj, čak i gore. Izgubili su od Belgije koja nema niti jednog tenisača u prvih 100”, rekao je Pilić za srpski Kurir, misleći na pobjedu Belgijaca u Varaždinu s glavnom ulogom Zizoua Bergsa u singlu te pobjedom jakog para Sander Gille/Joran Vliegen. Bergs je trenutno 133. tenisač svijeta.

Srbi u problemima bez Đokovića

Što se Srba tiče, Nikola Pilić komentirao je i situaciju da je tamo puno problema kad nema Novaka Đokovića, kao što se pokazalo u porazu od Slovaka u Kraljevu. Nije takvog asa lako zamijeniti, a za ocrtavanje koliko je to teško, Pilić se poslužio primjerom traženja nasljednika Dragana Džajića u nogometu u Srbiji te još neke druge strane primjere. Spomenuo je da nije lako biti na razini kakvu imaju Cristiano Ronaldo, Michael Jordan i Michael Jordan, a dakako, i Đoković je dio tog uglednog društva.

“Ne znam tko će ga naslijediti… Mali Hamad Međedović igra pristojan tenis, ali teško je praviti bilo kakvu paralelu s Novakom”, smatra Nikola Pilić koji nakon trofeja osvojenog 2005. s Hrvatskom pamti i proslavu naslova u Davis Cupu sa srpskom reprezentacijom. Trofej se u Srbiji slavio 2010. godine, a slavni hrvatski igrač i trener je bio u ulozi savjetnika izborniku Bogdanu Obradoviću.

Puno se iskustva skupilo, između ostalog, i s Pilićevim naslovima u Davis Cupu na klupi njemačke reprezentacije, i to tri puta, 1988., ’89. i ’93. godine. Dugo je vodio tenisku akademiju u Muenchenu, u kojoj je bio i tada mladi Novak Đoković, a mirniji dani Nikole Pilića su danas na hrvatskoj obali, u Opatiji, no tenis je i dalje dio života velikog hrvatskog igrača i trenera.