Trener je bivšu tenisačicu silovao tri puta dnevno: ‘Više od 400 puta sam spavala s njim, a onda mi je rekao nešto strašno’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Bivša francuska tenisačica Angelique Cauchy (36) otkrila je da ju je bivši trener Andrew Geddis (56) u dvije godine silovao 400 puta. Francuski trener osuđen je na 18 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja četiri tenisačice.

Cauchi je svjedočio pred istražnim povjerenstvom osnovanim kako bi se utvrdili nedostaci unutar sportskih saveza i sportskih upravnih tijela. Njena ispovijest šokirala je svijet sporta.

Istaknula je kako ju je Geddis tjerao na seks kada je imala samo 12 godina. Bivša tenisačica kaže da ju je natjerao da povjeruje da je to normalna praksa između igrača i trenera jer “provode puno vremena zajedno”.





Prolazila kroz pakao

“Proživjela sam najgora dva tjedna u svom životu. Puno sam puta razmišljala o samoubojstvu. Silovao me tri puta dnevno. Prvu noć me je pozvao da dođem u njegovu sobu, nisam to učinila, pa je on ušao u moju. Bilo je gore. Bila sam u zatvoru, nisam mogala izaći, a onda sam bio prisiljena ostati na mjestu gdje se to dogodilo.”

Zatim je rekla da je svijet tenisa znao kakav je, ali ga nitko nije zaustavio: “U teniskom svijetu bilo je poznato da njegovo ponašanje prema mladim djevojkama nije korektno. Kad se jedna žena požalila predsjedniku kluba, odgovor je bio: ‘Znam, ali on nam donosi naslove.”

Rekao je da ima HIV pa je tenisačica rekla da je od 13. do 18. godine živjela u uvjerenju da i ona ima HIV. Protiv zlostavljača svjedočile su i druge žrtve. Istaknule su da ih je trener tjerao da prekinu veze s obiteljima i prijateljima, silovao ih u svom automobilu, u svlačionicama i na treninzima.