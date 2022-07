TRAŽILA PET AUTOMOBILA ZA OSTANAK? Nevjerojatna priča okružila zvijezdu, prozvali je za bahaćenje

Serena Williams je teniska legenda, vlasnica 23 naslova u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turnirima, a za takav status, izgleda je ove godine tražila i posebnu pogodnost dok traje Wimbledon. Kao sedmerostruka pobjednica najvećeg svjetskog turnira na travi, Williams je bila pozvana na svečanost proslave 100 godina igranja na središnjem stadionu, no ondje je nije bilo u društvu drugih velikih teniskih šampiona, s objašnjenjem da se vraća kući nakon ovogodišnjeg ranog poraza.

No, ugledni The Times ima drugačiju priču, povezanu s informacijom da je Williams u Londonu bila na koncertu legendarnih The Rolling Stonesa iako je tada, po službenom objašnjenju iz njezinog tabora, već trebala biti kod kuće. Serena je navodno imala posebne zahtjeve, a nakon što joj nisu bili udovoljeni, nije prihvatila sudjelovanje na svečanosti na središnjem terenu Wimbledona.

U prvi plan došla je navodna želja da tijekom turnira za Williams i njezinu ekipu na raspolaganju bude pet automobila, što je, kako tvrdi engleski list, bila točka na kojoj su stvari pukle.





Boravak na koncertu pokrenuo priču

Ako je vjerovati informacijama koje su se ‘zavrtjele’ u Engleskoj, legendarna tenisačica nije vodstvu turnira oprostila što nisu udovoljili njezinom zahtjevu, a sve je bilo pokriveno objašnjenjem da mora kući. No, nakon što je primijećena na londonskom koncertu, zakotrljala se priča u kojoj se spominju automobili.

Čemu toliko automobila?

Ovom pričom pozabavio se i The Telegraph, koji donosi zbog čega je Williams tražila pet automobila od turnira. Takav zahtjev nije naišao na ‘zeleno svjetlo’ jer je trebalo osigurati dovoljan broj vozila i za druge cijelo vrijeme dok turnir traje, a Serena preko toga, tvrde Englezi, nije prešla bez reakcije.

Pet automobila trebalo je poslužiti za Serenu samu, za supruga Alexisa, sestru, majku i trenera, piše se u Engleskoj, a raširilo se i drugdje.