TRAGEDIJA U OBITELJI VELIKE TENISAČICE: ‘Radio je što najviše voli kada je preminuo’

Tragičan događaj potresao je obitelj jedne od najboljih tenisačica svih vremena Serenu Williams, kada je preminuo blizak prijatelj njenog supruga Adam Solomon.

Suprug Serene Williams, Alexis Ohanian emotivno se oprostio od Adama Solomona nakon njegove tragične smrti u 39. godini života.

Još uvijek nije poznato od čega je preminuo Solomon, a kako navodi Ohanian preminuo je u teretani.

Tužan oproštaj

“Sahranio sam jednog od braće, Adama Solomona. On je bio jedan od najopuštenijih ljudi koje sam znao i jedan od najbližih prijatelja još od prvog razreda, pa sve do danas”, napisao je suprug Serene Williams i nadodao:

“On me je ‘navukao’ na dizanje utega prije deset godina. Bio je u teretani i radio što najviše voli kada je preminuo”, napisao Ohanian.

I buried one of my brothers this weekend, Adam Solomon. He was the easy-going soul of my very best friends, guys I've known since 1st grade, who to this day are like brothers to me. He got me into lifting a decade ago. He was at the gym, doing what he loved, when he died. pic.twitter.com/SNITNIq9fF

