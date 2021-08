‘TO NIJE BILA AFERA, TO JE BILO PET MINUTA ODNOSA!’ Ona je dijete popularnih roditelja koji su ju začeli na stepenicama!

Autor: F.F

Nije čudno što je Ana Ermakova uplivala u manekenske vode u kojima se sjajno snalazi. Nije ni čudo da je odabrala neku od ‘javnih’ profesija s obzirom na to da je dijete slavnih roditelja.

Naime, Ana je kći poznatog njemačkog tenisača Borisa Beckera i ruske manekenke Angele Ermakove. Način na koji je začeta sada popularna manekenka poprilično je neobičan, što ne čudi za njenog oca.

Ana nije plod ljubavi Beckera i Angele već petominutne avanture u jednom londonskom restoranu, avanture koja je Beckera koštala braka s tadašnjom suprugom.

‘Volim ju od početka’

Legendarni tenisač je u knjizi ‘Boris Becker’s Wimbledon’ otkio kako je došlo do jedne strastvene noći s ruskom manekenkom Angelom Ermakovom:

“To me stavilo na prve, umjesto zadnje strane novina te mi je uništilo brak s Barbarom. Vjerojatno bi on kasnije u svakom slučaju bio okončan. Ali, dobio sam kćerku, predivnu mladu ženu koju volim otkako je rođena”, započinje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Anna Ermakova ✨ (@annaermakova1)







“Sram me zbog načina na koji se to dogodilo i što sam rasturio obitelj. Anina majka i ja postali smo roditelji, a nismo znali ništa jedno o drugom”, kaže Becker, pa čitateljima dočarava trenutak s popularnom manekenkom:

“Ne znam je li wc bolje mjesto, ali mi smo to odradili na stepenicama. Mediji su prenijeli kako smo imali odnos na stolčiću u wc-u, ali tamo stola nije bilo. To nije bila afera, to je bio odnos od pet minuta”, otkrio je Becker. Bila je to večer u kojoj je Becker odigrao posljednji profesionalni meč u karijeri pa ga je proslavio s prijateljima.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Anna Ermakova ✨ (@annaermakova1)



Becker ima dvoje djece iz braka s Barbarom: 27-godišnjeg Nou i 21-godišnju Eliasu te Anu iz odnosa s Angelom. Također ima i 11-godišnjeg sina Amadeusa iz posljednjeg njegovog braka sa sada bivšom suprugom Lilly koju je oženio 2009. godine, a rastao se od nje 2018. godine.