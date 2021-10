TETOVAŽA KOJA JE ODUŠEVILA SRBIJU! Navijači ne vjeruju, što će reći Nole?

Autor: F.F

Strastveni navijač iz Argentine po imenu Franco skrenuo je pažnju na sebe tetovažom koja je oduševila Srbiju. Na društvenim mrežama se pohvalio novom tetovažom.

“Najvažniji brojevi mog života, 40-15 do vječnosti”, napisao je oduševljeni Franco. Rezultat je vodstvo Rogera Federera pri kojem je Novak Đoković došao do povijesnog trijumfa nad legendarnim Švicarcem.

U nekoliko navrata je Đoković pobjeđivao Federera, a posebno se pamti kada je to napravio u New Yorku 2011. godine na US Openu.

Švicarac bio u velikom vodstvu

Federer je dobio prva dva seta te je vodio sa 7:6 i 6:4, ali je Đoković u trećem i četvrtom počeo igrati puno bolje. Nakon fantastične igre dobio je dva seta sa 6:3 i 6:2.

U petom i odlučujućem setu Federer je vodio 5:3 . Roger je tada vodio 40:15 te je imao dvije vezane meč lopte. Kada su svi mislili da je sve riješeno, Nole se vratio te prelomio meč.

Mañana me tatuo una joyita, estén atentos, por ahora tengo estos nomás (del serbio) que en las fotos no están curados del todo. @DjokerNole sos locura amigo pic.twitter.com/4zvracIOmT — Franco 🇦🇷🐊 (@franquitodenole) October 20, 2021









No, to nije sve! Veliki obožavatelj tetovirao je i logo Novaka Đokovića na svoja leđa. Baš nas zanima što bi na to rekao Nole!