Teniska zvijezda mlatila majku svojeg djeteta? Žestoko ga optužila, a ovo nije prvi skandal

Još uvijek u potrazi za svojom starom formom nakon što je dugo pauzirao zbog ozljede gležnja u prošlogodišnjem polufinalu Roland Garrosa, bivši drugi tenisač svijeta Alexander Zverev našao se usred teške priče izvan terena.

Brenda Patea, majka njegove dvogodišnje kćeri Mayle, optužila je njemačku tenisku zvijezdu ruskih korijena za tjelesno nasilje čiji razmjeri nisu otkriveni, no radilo se o situaciji zbog koje Zverevu prijeti kazna nakon što je Patea podnijela prijavu.

Slijedi istraga koja treba utvrditi što se dogodilo.

Priču o optužbama protiv 26-godišnjeg Nijemca donio je tamošnji RTL. Uz informaciju o terećenju Zvereva za tjelesno nasilje, RTL je objavio kako je podneseni krivični nalog protiv Zvereva pokazatelj da tužitelj raspolaže s dovoljno materijala da tenisač bude osumnjičen za zlostavljanje.

U nastavku ovog postupka, bude li Zverevu izrečena kazna, imao bi dva tjedna za žalbu.

Žena koja optužuje poznatog tenisača svoju prijavu nije detaljnije opisivala, a s više detalja nisu se izjasnili niti njezini pravni zastupnici.

A spokeswoman for the Berlin criminal courts confirmed to german media RTL that the Berlin public prosecutor’s office has applied for the issuance of a criminal order against A. Zverev. Whether a penalty order will be issued is currently being examined. https://t.co/cCaKCZNkTi

— Jannik Schneider (@schnejan) July 19, 2023