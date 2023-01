TENISKA ZVIJEZDA ČEKA BEBU! Sve je iznenadila objavom, prolazila i teške dane

Nepunih tjedan dana prije početka glavnog turnira Australian Opena, s kojeg se povukla, bivša prva tenisačica svijeta Naomi Osaka iznenadila je objavom da čeka bebu.

Teniska zvijezda koja je u listopadu proslavila 25. rođendan otkrila je sretnu vijest na društvenim mrežama. Prvi put će postati mama, a zbog trudnoće, u sezoni koja je tek počela izbivat će s terena. Povratak je najavila u 2024. godini, spominjući da se veseli narednom izdanju Grand Slam turnira u Melbourneu.

“Ova 2023. bit će godina puna lekcija za mene”, opisala je 25-godišnja Japanka u svojoj objavi. U njoj se dotaknula i razdoblja koje je za nju bilo vrlo izazovno s obzirom na to da su je lani pratili problemi s trbušnim mišićima, leđima i s ozlijeđenim gležnjem, zbog čega je morala izbivati s terena.

Naomi Osaka announces she is expecting her first child 💜 pic.twitter.com/xBPpXeioaP

— Just Women’s Sports (@justwsports) January 11, 2023