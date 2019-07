TENISKA LJEPOTICA: Federer slomio Nadala u meču koji je podigao publiku na noge

U finalu trećeg teniskog Grand Slam turnira sezone Wimbledona igrat će Švicarac Roger Federer i Srbin Novak Đoković.

Federer je u polufinalu pobijedio Španjolca Rafaela Nadala sa 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4 nakon tri sata i pet minuta igre, dok je Đoković u prvom polufinalnom dvoboju svladao Španjolca Roberta Bautistu Aguta sa 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 za dva sata i 48 minuta.

Federer je izborio svoje 31. finale na Grand Slam turnirima, a do sada je osvojio rekordnih 20 titula. Bit će to i njegovo 12. wimbledonsko finale, a lovi deveti trofej u All England Clubu. S druge strane, prvi tenisač svijeta izborio je 22. finale jednog od četiri najveća svjetska turnira, a do sada je osvojio 15 Gland Slam turnira, pri čemu četiri Wimbledona.

Okršaj Federera i Nadala bio je sudar teniskih titana koji je ovoga puta otišao na Federerovu stranu.

Nadal je dočekao meč s boljim međusobnim skorom (24-15), više pobjeda u međusobnim susretima na Grand Slam turnirima (10-3) i više pobjeda u polufinalima (7-1). No, Federer je imao bolji međusobni skor u Wimbledonu. Od tri odigrana susreta dobio je dva, a večeras i treći.

U prvom setu gledali smo izjednačenu igru, a Federer je tek za nijansu bio bolji što se na koncu vidjelo i na rezultatu. Pobjednik seta je razriješen u trinaestoj igri u kojoj je Švicarac odigrao nekoliko fantastičnih poteza i taj dio igre dobio rezultatom 7-3.

U drugom setu vidjeli smo fantastičnu igru španjolskog tenisača. Uz dva breaka, Nadal je za 36 minuta dobio set rezultata 6-1 izjednačivši na 1-1. Federer je poveo 1-0, a potom izgubio šest gemova u nizu.

U trećem setu priča se okrenula. Federer je zaigrao daleko bolje i Švicarac je stigao do breaka u četvrtoj igri povevši sa 3-1. Nadal je već u idućem gemu imao tri break lopte, pri čemu dvije vezane, za povratak u meč, ali nije uspio i Federer je poveo sa 4-1, a potom i dobio set sa 6-3.

Švicarac je nastavio s odličnom igro i u četvrtom setu. Pri rezultatu 1-1 oduzeo je servis suparniku i to se pokazalo ključnim. Pri vodstvu 5-3 Federer je imao dvije meč lopte, no Nadal je osvojio gem i tako produžio nadu. U idućem gemu Nadal je spasio još dvije meč lopte, ali ne i treće.

U drugom polufinalnom susretu nije bilo previše dvojbi. U 11. međusobnom obračunu Đoković je ostvario osmu pobjedu protiv 31-godišnjeg Španjolca i tako prekinuo njegov pobjednički niz od dva meča u kojima je slavio ove godine protiv najboljeg tenisača svijeta.

Bautista Agut je pružio dostojan otpor Đokoviću i do sredine trećeg seta bio ravnopravan suparnik. Nakon što je napravio ‘break’ za 4-2 srpski tenisač je odjurio po svoje 25. finale na Grand Slam turnirima.

U nedjelju od 15 sati Đoković će se boriti za trofej protiv Federera. Bit će to njihov 48 međusobni susret, a Novak vodi 25-22 u pobjedama.

WIMBLEDON, tenisači – polufinale

Novak Đoković (Srb/N.1) – Roberto Bautista Agut (Špa/N.23) 6-2, 4-6, 6-3, 6-2

Roger Federer (Švi/N.2) – Rafael Nadal (Špa/N.3) 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4