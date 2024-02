Tenisačicu iz Osijeka nisu slomili udarci nasilnika: ‘Ožiljci se vide, ali na svaku sliku sam ponosna’

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je do sada u životu prošla puno trauma, rođena Osječanka Jelena Dokić se nakon svojih uspješnih dana na teniskim terenima danas detaljno otvorila o drugačijoj priči, onoj o nasilju koje je trpjela. Ovom prilikom, kao u nekim ranijim istupima, nije spomenula nasilnika, oca Damira, štovatelja srpskih radikala, ali na Instagramu je pisala o bolnoj priči koja ju je pratila tri desetljeća.

“Tri desetljeća borbe, izazova u životu, prepreka, boli, traume, a vide se još i ožiljci na potkoljenicama od tjelesnog nasilništva, od udaraca koje sam trpjela cijele noći. Ali znate što? Na sve sam ponosna, bez obzira na to kako sam se kroz godine mijenjala”, napisala je Dokić na Instagramu.

Mislila je pritom na svoju kilažu koja je prikazana na fotografijama, a dodala je i da je to njezina priča, njezin život, bez obzira na to koliko različitu odjeću nosi što se njezine veličine tiče. Prošla je mrak i uspjela je doći do svjetla, što je istaknula u svojoj objavi.

Poruka za druge

Drugima je poslala poruku da se ne trebaju sramiti sami sebe, a dodala je da je nakon svega što je prošla, sada pronašla sreću, poslije puno traume i uz detalje koji su poznati i otprije. Bili su ponajprije vezani uz oca Damira, koji je svojedobno napadao njezinu vezu s Hrvatom Tinom Bikićem, između ostalog, i uz riječi da “ne bi htio ustaše za unuke”.

Ljubavna veza Dokić i Bikića je pukla nakon što su dugo bili zajedno, a s pozitivne strane za nju, pukla je i veza s ocem Damirom o čijem je nasilništvu ranije pričala. Govorila je i da ju je otac jednom prilikom za vrijeme Wimbledona izbacio na ulicu, iz njihovog hotela, ljuteći se na nju zbog poraza.

Puno je toga prošla igrajući tenis, a danas je uz tenis kao komentatorica u Australiji, uključujući i nedavno na Australian Openu. Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija svojih razgovora s igračicama i oko terena za vrijeme Grand Slam turnira u Melbourne Parku.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli JELENA DOKIC 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena)









Bila je u svjetskom vrhu

Dokić je u karijeri na terenu igrala za Australiju, potom za Srbiju, kasnije se vratila u Australiju, a najbolji plasman bio joj je u svjetskom vrhu, na četvrtom mjestu WTA ljestvice u kolovozu 2002. godine. Na Grand Slam turnirima najviše pamti polufinale Wimbledona iz 2000., a tu su i još dva četvrtfinala na Grand Slam turnirima, po jedno na Australian Openu i na zemlji Roland Garrosa.

Još dok je igrala, Jelenin otac Damir je bio poznat po incidentima za vrijeme turnira, a nije se smirio niti kasnije. Za svoj mir i za sreću, od njega se morala udaljiti, a sada se otvorila o teškim udarcima koji su dolazili, ali i o sreći i ponosu na samu sebe, nakon što je preživjela teška vremena.