TENISAČI U MADRIDU S NOVIM IZBORNIKOM ALI BEZ ĆORIĆA: ‘To više nije reprezentacija nego skupina turista’, veli Mićo Dušanović

Hrvatska Davis Cup reprezentacija otputovala je jutros za Madrid na Davis Cupa gdje brani naslov pobjednika, no bez Borne Ćorića koji je dobio temperaturu. Samo koji dan prije naprasno je smijenjen dosadašnji uspješan izbornik Željko Krajan.

Ispada da su bivšem izborniku presudili igrači. Predsjednica HTS-a Nikolina Babić ustvrdila je da je Krajan izgubio kredibilitet među igračima te da je loša atmosfera trajala od osvajanja Davis Cupa u Lilleu. Potvrdio je to i sam Borna Ćorić: “Postojale su nesuglasice te smo mi igrači odlučili da u Madrid putujemo sami”.

No, baš dan prije puta evo novih nevolja po hrvatsku reprezentaicju.

“Borna je tijekom noći dobio temperaturu pa neće putovati s nama. Doći će čim se situacija stabilizira, sutra ili najkasnije prekosutra”, rekao je na odlasku privremeni izbornik Franko Škugor dodajući kako su svi ostali članovi reprezentacije spremni za put.

Reprezentaciji se priključio i Antonio Veić što Škugor smatra korisnim.





“S obzirom da smo imali otkazivanje Lovre Zovka kao pomoćnog trenera odlučili smo priključiti Antonija jer nam treba još jedna osoba, a on je radio s Bornom. Korisno je da je on s nama”, rekao je Škugor, dodvši kako reprezentaciju odmah po dolasku u Madrid očekuje trening.

“Dobro je da što prije probamo uvjete, da se prilagodimo i da igrači čim prije osjete teren”, završio je Škugor.

Hrvatska Davis Cup reprezentacija će u Madridu od 18. do 24. studenog braniti naslov pobjednika, a u skupini je s domaćinom Španjolskom i vrlo jakom Rusijom. Za Hrvatsku će u Madridu igrati osim Ćorića, Nikola Mektić, Mate Pavić, Borna Gojo i Nino Serdarušić te Ivan Dodig.

Reakcije na situaciju s našom teniskom reprezentacijom ne jenjavaju:

“Bez obzira na to što je dovelo do razloga, trenutak je katastrofalan. To se radi puno prije ili poslije, ne može se otići na to natjecanje pod ovakvim stresom i ovakvim okolnostima. Prateći sa strane nisam mogao vidjeti da će doći do takvog stresa. Nažalost, u našem se sportu ovakve stvari događaju i idu na uštrb sportaša i uspjeha i to će se vjerojatno dogoditi i sada. Morali smo biti pametniji i elegantniji, rekao je bivši HRT-ov komentator Mićo Dušanović, teniski stručnjak. I dodao:

“Izbornik je glavni, tim više što je Krajan stvorio ovu reprezentaciju na neki način. Ne vjerujem da se to nije moglo znati prije i ne vjerujem da se igrači i izbornik nisu mogli sjesti zajedno. I to najmanje mjesec dana prije. Sada mi izgledaju kao turisti u Madridu”.