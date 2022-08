TENISAČI BIJESNI NA ĐOKOVIĆA, A ON SE KONAČNO OGLASIO: Jednu stvar mu nikako ne mogu oprostiti

Pred nama je zadnji Grand slam sezone, a na njemu neće biti Novaka Đokovića iako je i dalje na popisu prijavljenih. Upravo zbog tog popisa na Đokovića su bijesni nižerangirani tenisači.

S obzirom da je na popisu utječe na razvoj kvalifikacija. Naime, gotovo sigurno neće nastupiti jer nije cijepljen, ali i dalje je na popisu i tako uzima mjesto nekom drugom.

‘Trebalo bi postojati pravilo protiv kasnog otkazivanja na Grand Slam turnirima kada znate da nećete igrati. Prvom nositelju u kvalifikacijama stvarno je teško vidjeti na listi prijavljenih igrače za koje zna da neće igrati, a na popisu su glavnog ždrijeba, zbog čega on još uvijek mora proći kroz kvalifikacije’ rekao je Liam Broady koji bi imao direktan plasman da se Novak povuče.

Ljuti su i Španjolci koji bi odustajanjem Španjolaca imali dva dodatna predstavnika. Prvi od njih je Carlos Taberner, koji igra kvalifikacije US Opena, a koji je startao kao treći alternativni tenisač na rezervnoj listi nakon Jacka Socka (koji je ušao u ždrijeb zbog odustajanja Reillyja Opelke), te JJ Wolfa (koji je dobio pozivnicu), pa bi u slučaju da se Đoković nije pojavio u ždrijebu Španjolac odmah bio u glavnom turniru.

Broady je komentirao kritike koje su mu pisali: ‘Mislim da je ludo da je odgovor ljudi: Poboljšaj se. Gdje vam je logika ljudi?’ US open počinje od ponedjeljka.

A u međuvremenu oglasio se i Đoković koji je potvrdio da neće putovati u New York.

“Nažalost, neću moći otputovati u New York na US Open. Hvala navijačima na porukama ljubavi i podrške. Sretno svim kolegama igračima. Nastavljam čuvati formu i optimizam i radujem se novim natjecanjima. Vidimo se uskoro”, poručio je Đoković na Twitteru.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022