Tenisač zaustavio meč jer se netko ‘upucavao’ djevojci: ‘Taj čovjek nije s nama’

Carlos Alcaraz nastavlja svoj put prema finalu US Opena. Najbolji svjetski tenisač uspješno je savladao Britanca Daniela Evansa s 3:1 u setovima, ali ipak je Evans je postao zvijezda meča.

Osim trenera i obitelji u boksu namijenjeno nekom tenisaču sjedi njegova djevojka ili supruga. Tako je bilo i na Arthur Ashe Stadiumu, ali britanskom tenisaču se nije svidio prizor.

Naime, kad je pogledao u ložu vidio je jedno nepoznato lice, a čovjek se navodno upucavao njegovoj djevojci Aleah i taj prizor poprilično je uznemirio tenisača.

Britanac se odmah obratio sucu te je tražio da nešto napravi i da se nepozvani gost izbaci: “Taj čovjek nije s nama, taj koji se nalazi u trećem redu, on nije sa nama”, galamio je Evans.

Carlos Alcaraz hits the passing shot of your dreams at the US Open.

Dan Evans is in disbelief.

His defense & offense are a mixture of all the greats before him.

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2023