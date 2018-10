Photo by Clive Brunskill/Getty Images

TENIS KAKVOG ZNAMO ODLAZI U POVIJEST: Wimbledon uvodi potpuno novo pravilo

Autor: Hina

Već od sljedeće godine na najvećem teniskom turniru u Wimbledonu više neće biti mogućnosti za trodnevne maratone, kao što je bio onaj između Johna Isnera i Nicolasa Mahuta, koji je odigran 2010. godine i završio pobjedom Amerikanca 70-68 u petom setu, jer će kod rezultata 12-12 u odlučujućem setu o pobjedi odlučivati ‘tie-break’, priopćili su u petak iz All England Cluba.

Pravilo će biti primjenjivano u svim konkurencijama, a igrat će se ‘tie-break’ do sedam poena i s najmanje dva poena prednosti.

“Pri donošenju odluke smo analizirali podatke o mečevima odigranim u posljednjih 20 godina, saslušali smo i mišljenje igračica, igrača te sudaca, a uzeli smo u obzir i ostale faktore, poput slaganja rasporeda i doživljaja za gledatelje”, izjavio je predsjednik All England Cluba Philip Brook.

Wimbledon se tako pridružio US Openu, koji je do sada bio jedini Grand Slam turnir u kojem je ‘tie-break’ odlučivao o pobjednici ili pobjedniku, samo što se u New Yorku igra već kod rezultata 6-6 u odlučujućem setu. Za očekivati je da bi Australian Open i Roland Garros mogli uskoro krenuti istim putem, kao što je bio slučaj i sa Davis Cupom, u kojem je ‘tie-break’ u odlučujućem setu uveden prije dvije godine.

“Prema našem mišljenju došlo je vrijeme za uvođenje ‘tie-breaka’ u mečeve koji nisu završili tijekom odlučujućeg seta u nekakvom prihvatljivom rezultatskom okviru. Svjesni smo da je takvih mečeva, koji imaju dugačke odlučujuće setove, jako malo, a naš je dojam kako je ‘tie-break’ pri rezultatu 12-12 uravnoteženo rješenje i daje dovoljno prilika igračima da o pobjedniku odluče na osnovu pravila od dva gema prednosti. Ujedno, to nam daje priliku da meč završi u prihvatljivom vremenskom okviru”, zaključio je Philip Brook argumentirajući odluku vodstva najstarijeg i najpoznatijeg teniskog turnira na svijetu.