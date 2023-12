Tata je ovu Hrvaticu brutalno tukao, a onda je povukla potez koji je odjeknuo

Autor: Ivor Krapac

Talent u sportu znači jako puno i može otvoriti put do uspjeha, ali ako se talent nađe u krivim rukama dok se još treba ‘brusiti’ na putu do uspjeha, prijeti odlazak u lošem smjeru s kojeg se nije lako vratiti natrag, do ispunjenja potencijala u karijeri. Takvih priča ne nedostaje izvan hrvatskih granica, nije ih nedostajalo niti u Hrvatskoj, a u jednoj takvoj, spas je došao tek bijegom iz domovine.

Svoju bolnu priču je svojedobno s javnošću podijelila Mirjana Lučić, u kasnijim igračkim godinama, Mirjana Lučić-Baroni, nakon što je sreću u privatnom životu pronašla u braku s poduzetnikom Danieleom Baronijem. Put do sreće bio je dug i težak. Nekada najveća hrvatska nada s teniskih terena je svoju bol dugo skrivala od javnosti. no trauma je s vremenom došla do drugih, izvan užeg obiteljskog kruga, u priči u kojoj su se u prvom planu našle Mirjanine riječi o nasilničkom ponašanju njezina oca Marinka.

Oca je optužila za maltretiranje koje je bilo i fizičko, s udarcima koji su dolazili, a kako bi spasila sebe i dio obitelji koji je bio uz nju, taj spas tražili su daleko od domovine, bijegom u SAD, u situaciji u kojoj je za veliku nadu s reketom tenis pao u prvi plan – nakon što je na terenu obećavala jako puno i počela nizati odlične rezultate.

Polufinale Wimbledona pa lom

Prije nego je u prvi plan došla trauma u kojoj je bježala od oca i tražila spas izvan Hrvatske, Lučić je svoj potencijal iskazivala još kao tinejdžerica, u jednoj od onih priča koje su puno obećavale prije nego se dogodio zastoj. Prvi od sveukupno četiri naslova u karijeri na WTA turnirima osvojila je 1997. u Hrvatskoj, u Bolu, sa samo 15 godina, a s usponom koji je slijedio, sav svoj potencijal pokazala je 1999. dolazeći do polufinala Wimbledona.

Nije dugo trebalo da se nakon toga dogodi lom, s boli iz osobnog života koja je u Mirjaninim riječima izbila u prvi plan.

Umjesto da se bori za nove pobjede i napada velike trofeje, za nadarenu hrvatsku tenisačicu je u fokus došla potraga za spasom, za mirom za dio obitelji, nakon što je oca optužila za nasilništvo u kojemu je trpjela i udarce. Godinama kasnije, Marinko Lučić je optužbe kćeri odbacio tvrdeći da su riječi o njegovu nasilništvu za budale, kako je kazao za Slobodnu Dalmaciju, a s druge, Mirjanine strane, ostao je zastoj u karijeri nakon kojeg je povratak na nekadašnje staze bio jako težak.

Pamti i veliki trofej

Polufinale Wimbledona bilo je najveći doseg u prvom dijelu karijere tada velike hrvatske nade, a prije toga, Lučić pamti i obranu naslova u Bolu u kojem je 1998. još jednom svima pokazala koliki potencijal ima. Na početku 1998. slavila je i veliki trofej, onaj u konkurenciji parova, kada je na Australian Openu slavila sa švicarskom zvijezdom Martinom Hingis, a trebalo je toga biti još – prije nego se dogodio bijeg koji su mnogi opisali kao filmski.









Nakon što je oca optužila za nasilništvo, taj bijeg je za Mirjanu donio i ruku pomoći Gorana Ivaniševića, kako je jednom prilikom kazala. Ivaniševiću je zahvalila za pružanje utočišta u Londonu dok je tražila mjesto na kojemu bi se osjećala sigurno, a u potrazi za izlazom koji bi za nju i za dio obitelji bio trajniji, dogodio se dugi teniski zastoj koji je ozbiljno ugrozio nastavak karijere.

Umjesto da redovito igra na najvećim svjetskim pozornicama, na kojima se tada u vrhu kretala i njezina bivša partnerica s terena Martina Hingis, za Lučić se dogodilo da se za pobjede bori tek tu i tamo. Između 2003. i ’07., dok je na terenu trebala biti u akciji u najboljim igračkim godinama, ostali su zabilježeni tek nastupi na ITF turniru u američkom Dothanu, u saveznoj državi Alabami, što je značilo i nestanak s teniskog ‘radara’.

Spominjao se povratak u Hrvatsku

U godinama u kojima je nije bilo na terenima, Mirjana Lučić nestala je s ‘radara’ i u Hrvatskoj iako su se pamtile njezine riječi o očevu nasilničkom ponašanju. Vratila se u jednoj kasnijoj priči, kada se najavljivao i njezin stalni povratak u domovinu, no na koncu, od te priče ostale su samo međusobne javne optužbe.









Na jednoj strani bila je svojedobno najveća hrvatska teniska nada, a na drugoj Pjerino Bebić, gradonačelnik Hvara koji je tvrdio da je s Lučić imao dogovor o angažmanu u Hvaru, s Mirjaninim vođenjem teniskog kampa i planovima za WTA turnir, kako je Bebić 2007. godine govorio pred novinarima. Tvrdio je i da su u Hvaru za to prikupljali novac, no drugu stranu, onu s Lučić i s dijelom njezine obitelji, tada je prozvao da su svoje financijske zahtjeve podizali.

Lučić je, pak, u svojoj strani priče prozvala tadašnjeg hvarskog gradonačelnika da ju je prevario, da nije isplatio sve što je bio obećavao, a na koncu, priča o mogućem angažmanu u Hvaru se u međusobnim optužbama raspala. Dodirna točka nekada velike hrvatske nade s tenisom je u to vrijeme u hrvatskoj javnosti bila upravo ta priča, no nije zadugo ostalo tako.

Novi uzlet i novi naslov

S vremenom, prvo diskretno, a potom sve jače, Lučić se ponovno okrenula karijeri na terenu, na kojem je još kao tinejdžerica pokazivala vrhunski potencijal. Bez plasmana na WTA ljestvici zbog duge pauze, taj povratak nije bio lak, prvo uglavnom na manjim ITF turnirima, potom na onim jačima, a zatim i s povratkom na WTA turnire i ostvarenim novim uspjehom.

Dogodio se 2014. u Kanadi, u Quebec Cityju, kada je proslavila treći od svoja tri naslova u karijeri na WTA Touru, no bilo je to samo ‘zagrijavanje’ za priču u kojoj se ponovno našla na najvećoj teniskoj sceni, kao velika povratnica nakon svih muka koje je prošla.

Dva tjedna u kojima je blistala u vrhunskoj konkurenciji stigla su rano u 2017., na pragu proslave 35. rođendana, 20-ak godina nakon što se svima koji prate tenis najavila kao tinejdžerica.

Vrhunski rezultat u Melbourneu

Sa svim iskustvom koje je prošla na terenu i mimo njega, nekada velika hrvatska nada će početak 2017. pamtiti po proboju do polufinala Australian Opena, do dolaska do posljednje četiri na Grand Slam turniru drugi put u karijeri, nepunih 18 godina nakon što je blistala kao polufinalistica na travi Wimbledona.

Godine su prošle, ali stara magija vidjela se i tada, sa serijom udaraca na koje brojne protivnice nisu imale odgovor, s jakom igrom kakva ju je obilježavala i dok se probijala jako mlada, bez puno ustezanja, bez obzira na to tko je s druge strane mreže.

Polufinale Australian Opena unatrag gotovo sedam godina svima je pokazalo da je igračka klasa i dalje bila tamo, u rukama nekada velike nade. Nisu je zaustavljali niti svi udarci, prvo oni o kojima je pričala dok je govorila o ocu, a zatim i prepreke u kasnijoj fazi karijere.

Borila se i s ozljedama, ponajprije s bolnim ramenom zbog kojeg je morala napraviti novi zastoj u tenisu, a s obzirom na to da se nije vratila u akciju na terenu, s 41 godina ‘na leđima’ je najvjerojatnije već došao kraj velikog, dugog poglavlja s reketom – iako to nikad nije javno objavila i iako cijelo dosadašnje iskustvo govori da Mirjanu Lučić-Baroni nije uputno otpisati.