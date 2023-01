‘TATA JE HTIO OTETI NOVAKA SRBIJI’! I sin je postao opasan, plaši ga se veliki igrač

Počinje prvi veliki ovogodišnji turnir u teniskoj sezoni, prvi mečevi u glavnom ždrijebu ovogodišnjeg Australian Opena bit će odigrani za tri dana, u ponedjeljak, a prije nego sve krene, zna se kakav put čeka vodeće teniske zvijezde u napadu na trofej.

U muškom ždrijebu, Rafael Nadal i Novak Đoković mogli bi ići jedan na drugoga tek u finalu, no dakako, prije toga bit će puno posla za obojicu u šest mečeva koje bi trebali proći prije završnog.

Nadal je prvi nositelj i branitelj naslova, Đoković se smatra glavnim favoritom za trofej, a od njih dvojice, zahtjevnijeg prvog protivnika trebao bi imati Španjolac. S druge strane mreže bit će 21-godišnji Britanac Jack Draper, trenutno 40. na svijetu, čiju su posebnu priču približili u Srbiji uoči početka Australian Opena.





Defending champ and top seed @RafaelNadal faces fellow lefty Jack Draper in the First Round.#AusOpen pic.twitter.com/9PYCH8IYRo — Tennis Channel (@TennisChannel) January 12, 2023

Jedan ljevak prijeti drugom

Bit će to susret dvojice ljevorukih igrača, no mladi Draper je više zanimljiv zbog svoje obiteljske priče s obzirom na to da je tata Roger bio prvi operativac Britanskog teniskog saveza u razdoblju od 2006. do ’13.

U to vrijeme, jedna od priča bila je ona o mogućem igranju Novaka Đokovića pod zastavom Velike Britanije, na što je sada podsjetio srpski Telegraf.

“Otac mu je htio oteti Novaka Srbiji: Tko je momak za koga kažu da bi mogao izbaciti Nadala već u prvom kolu Australian Opena?”, donosi Telegraf u naslovu, a potom podsjeća na pregovore koji su se vodili oko Đokovićevog potencijalnog igranja za Veliku Britaniju.









“Razgovarali smo poslije Davis Cupa, zaista su nas lijepo ugostili”, pričao je Novak Đoković svojedobno kako je tekao razgovor Britanaca s njegovom obitelji, s glavnom riječi njegovih roditelja, oca Srđana i majke Dijane.

“Poslije mojeg meča s Rusedskim bili smo na večeri s ljudima iz Saveza Velike Britanije, bili su zaista vrlo ljubazni, prema meni i prema mojoj obitelji. Našalili su se, rekli su mi da me žele u momčadi kod njih, u Velikoj Britaniji. Mi smo u tom trenutku pričali o uvjetima koje imam u svojoj zemlji, gdje treniram, i o tim stvarima. Rekli su mi tada da se unaprijed vesele mojem dolasku na Wimbledon i da ćemo možda tada obaviti još jedan razgovor”, prisjećao se srpski teniski majstor tog starog susreta.

Đoković je ipak krenuo dalje za svoju Srbiju, a u tenis je krenuo mlađi Draper koji sada prijeti Rafaelu Nadalu. Svoju šansu tražit će nakon uspješne prošle sezone u kojoj je prvo gradio svoj put na Challengerima, a potom, mladi Britanac pamti polufinale na travi Eastbournea i četvrtfinale kanadskog ATP Masters 1000 turnira, na tvrdoj podlozi Montreala.









Nadal bi mogao imati pune ruke posla s nadarenim britanskim ljevakom, dok će Đokoviću prvi ovogodišnji izazov u Melbourne Parku biti susret s 29-godišnjim Španjolcem Robertom Carballesom Baenom, 75. na svijetu.

Podsjetimo, 35-godišnji Beograđanin ove sezone traži svoj jubilarni 10. naslov na Australian Openu, a lani ga nije bilo zbog dobro poznate priče u kojoj je bio deportiran iz Australije zbog tadašnjih pravila, s obzirom na to da nije cijepljen protiv koronavirusa.