Tata ih je tukao, a onda je poznata Hrvatica morala povući baš brutalan potez

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Nasilje u poznatoj teniskoj obitelji Osaka glasnoj je odjeknulo. Nije se oglasila poznata japanska tenisačica Naomi, već njezina sestra Mari Osaka koja je ocu zaprijetila da će ga “ubiti ako nastavi fizički zlostavljati nju i članove njezine obitelji”. “Pišem ovo javno baš zato što su kukavica koja se krije iza fizičke snage i koja ti dozvoljava da me tučeš i našeg izbora da te ne prijavimo policiji”, napisala je 27-godišnjakinja.

“To je to, ja sam završila s tobom, kad te vidim idući put, zovem policiju. Shvati ovo kao prijetnju. Zbog načina na koji si povrijedio moju obitelj, ne bih zažalila biti da te policija ubije…Ubit ću te ako me prvi ne ubiješ pištoljem koji nosiš kao sve kukavice”, napisala je Mari Osaka koja se profesionalnim tenisom bavila od 2014. do 2021. godine, ali nije imala veće uspjehe, za razliku od sestre Naomi, dvostruke Grand Slam pobjednice i nekad najbolje tenisačice svijeta.

A pišući o tenisačicama koje su prošle strašne turture svojih očeva nemoguće se ne prisjetiti Mirjane Lučić-Baroni i Jelene Dokić, koje su obje bile žrtve velike torture. A drama Lučić-Baroni, Hrvatice s prebivalištem na Floridi krenula je davno. Njezin sukob s ocem kulminirao je u srpnju 1998. godine kada je majka Anđelka s petero djece pobjegla iz hotela u Zagrebu u gluho doba noći i sklonila se na tajnom mjestu izvan grada. Nakon 19-dnevnog čekanja viza uslijedio je let s Plesa na kojem su tada stigli u pratnji naoružanih muškaraca.

Ivanišević uskočio u pomoć

“Izgledalo je kao u filmovima o Jamesu Bondu, osim što se radilo o našim životima”, prisjetila se kasnije Lučić-Baroni za New York Daily, u jednom od rijetkih intervjua u kojem se dotaknula spomenute bolne teme. Prema njezinim riječima njezin otac Marinko znao je Mirjanu ispljuskati, a ponekad čak i udariti cipelom.

A poznata je i situacija koja se zbila uoči Wimbledona 1998. godine. Lučić-Baroni je tada u 2. kolu Wimbledona glatko poražena od Serene Williams 6:3, 6:0, ali rijetki su znali kakva se drama odvijala oko nje i njezine obitelji. Kasnije je otkriveno kako je samo nekoliko dana prije početka turnira Marinko zaprijetio da će ubiti njihovu majku, pa su ona i majka zamolile Gorana Ivaniševića za pomoć.

Legendarni hrvatski tenisač tada je uskočio u pomoć, sakrio je obitelj negdje u Londonu, a Mirja se kasnije prisjetila: “Goran mi je tada spasio život. Nikad mu to neću zaboraviti.”

Potresna priznanja Dokić

U jednom od potresnih intervjua Lučić-Baroni je otkrila i kako joj je otac kasnije prijetio riječima da će joj uništiti karijeru i natjerati da mu se vrati, a otkrila je i kako joj je uzeo sve osim 23.000 dolara. “Najgore od svega je što mu uopće nije bilo žao za sve što nam je učinio. On je uvjeren da su njegova djela bila opravdana”, rekla je Lučić-Baroni, otkrivši i kako ju je otac prvi put udario kao petogodišnjakinju. Činjenica je da nasilne optužbe kako prema Mirjani, tako i prema ostalim članovima obitelji nisu nikad dobile pravosudni epilog.









A jednako potresna priča je i ona Jelene Dokić, bivše australske tenisačice srpskih korijena koju je zlostavljao njezin strogi otac Damir. Nekad četvrta tenisačica svijeta, danas 40-godišnjakinja, godinama je trpjela zlostavljanje, pshihičko i fizičko. Brojne mučne detalje zlostavljanja Dokić je otkrila u svojoj autobiografiji objavljenoj 2017. godine pod imenom ‘Nesalomljiva’.

“Još od kad sam počela igrati tenis i kada sam odarila prvu lopticu, otac me tukao”, prisjetila se Dokić, pa otkrila detalje nakon poraza od Lindsey Davenport u polufinalu Wimbledona 2000. godine. “Polufinalistica sam Wimbledona, sjedim u suzama nasred prostorije i razgovaram telefonom s ocem koji mi kaže da sam sramota za njega i obitelj jer sam izgubila meč. Nije mi bilo dozvoljeno da se vratim u hotel, već mi je rekao da radim šta želim, da spavam na ulici, jer se ne vraćam. Ostala sam na Vimbldonu, čekala da svi odu, sakrila sam se u kut prostorije za igrače kako bih tu prenoćila. Našli su me usred noći jer su čistači sređivali prostoriju kasno”, otkrila je Dokić.

Razmišljala o dizanju ruke na sebe

“Jednom se derao na mene i pretukao me remenom u kupaonici. Vukao me za uši i pljuvao me, a onda me tjerao da satima stojim gola nared hotelske sobe”, otkrila je Dokić u potresnoj knjizi. A ono što je za Jelenu bilo posebice bolno je činjenica da je njezina majka Ljiljana znala kroz što prolazi, ali nije puno napravila po tom pitanju.

“Borila sam se s depresijom više od 10 godina i gotovo sam počinila samoubojstvo u jednom trenutku”, izjavila je svojevremeno Dokić, otkrivši koncem prošle godine kako s ocem nije razgovarala više od deset godina i kako se u nijednom trenutku nije pokušao ispričati ili iskupiti za svoje postupke koji su joj ostavili doživotne ožiljke.