TATA ĐOKOVIĆ IMA SVOJE OBJAŠNJENJE: ‘Moja je obitelj prošla strahote rata i želimo mir’

Srđan Đoković je nakon novog skandala u Australiji ponudio svoje objašnjenje snimke u kojoj je okružen navijačima njegovog sina Novaka, koji su nastrojeni proruski, s čime je opet došao u žižu kritika svjetske javnosti.

Kako smo već pisali Srđan je nakon susreta Novaka protiv Rubljova snimljen kako se druži s navijačima srpskog tenisača, koji su za tu prigodu imali Rusku zastavu s likom Vladimira Putina, majice s prikladnim slovom Z te su uzvikivali parole poput Srbija-Rusija.

Srđan Đoković films a greeting for the Night Wolves with Cossack's mates in Melbourne. Unable to attend himself due to being trapped in the consulate, Simeon Boikov has been agitating by offering cash to show the Russian flag at matches pic.twitter.com/FsB9sO8yDQ





— celerysorbet (@CelerySorbet) January 26, 2023