TAKO BLIZU, A TAKO DALEKO: Vekić bila na korak od senzacije i posrnula

Donna Vekić nije se uspjela plasirati u finale WTA turnira u Brisbaneu.

Hrvatska tenisačica ispala je u polufinalu od Čehinje Karoline Pliškove koja je osma igračica svijeta. Bila je bolja od naše Vekić rezultatom 6:3, 6:4 nakon sat vremena i dvadeset minuta igre.

Meč je započeo jako dobro od strane naše 22-godišnje Hrvatice kada je povela s 2:1 i imala 40:30 na svom servisu. Nakon toga je promašila čisti zicer i šansu za potvrdu breaka, a onda je izgubila i prednost oduzetog servisa.

Vekić se nije lako predala. Dvostrukom servis-pogreškom u petoj igri osigurala je Čehinji put do pobjede, no u sljedećem gemu vratila je break zaostatka. Ali, već u sljedećoj igri Pliškova je stigla do nove prednosti.

U posljednjem gemu gledala se ogromna borba. Vekić je imala dvije break prilike, ali je oba puta Pliškova pogađala winnere i na kraju pogreškom Hrvatice realizirala šestu meč-loptu.

Iako finale nije ostvareno u Australiji, Donna je s tri ovotjedne pobjede osigurala najbolji ranking karijere. Čeka ju skok na 29. mjesto WTA ljestvice te će time početkom sljedećeg tjedna preuzeti status vodeće hrvatske tenisačice ispod trenutno najbolje rangirane Petre Martić.