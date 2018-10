Photo by Mark Dadswell/Getty Images

SVIJET TENISA ZAVIJEN U CRNO! Nekada velika nada i osvajač Wimbledona umro u nerazjašnjenim okolnostima

Svijet tenisa zavijen je u crno. Nekada velika teniska nada, Australac Todd Reid, pronađen je mrtav u dobi od 34 godine. Nekadašnji osvajač juniorskog Wimbledona preminuo je pod još uvijek nereazjašnjenim okolnostima.

Reid je 2002. godine osvojio Wimbledon u juniorskoj pojedinačnoj konkurenciji, a iste je godine osvojio i turnir parova na Australian Openu. Reid je bio velika nada svjetskog i australskog tenisa, ali nikada nije opravdao očekivanja. Najviše je dogurao do 105. mjesta ATP ljestvice, a umirovio se već 2005. godine zbog ozljeda.

Pokušao se vratiti tenisu 2008. godine, pa onda opet i 2014. godine, ali niti to nije uspjelo. Najveće dostinuće njegove karijere bila je pobjeda u singlu u drugom kolu Australian Opena kada je nakon pet setova svladao Sargisa Sargsiana. Do te je pobjede došao 2004. godine i to kroz grčeve i povraćanje na terenu.