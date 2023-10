Svijet tenisa potresa veliki skandal: ‘Đokoviću su nudili novac za namještanje meča’

Namještanje mečeva i kladioničarska mafija veliki su problem u svijetu sporta, a jedan od najpodložnijih sportova utjecaju novca je tenis, za koji se vežu mnogi namješteni mečevi, koje je prije nekoliko godina objelodanio Argentinac Marco Trungelliti.

Argentinčeva priča je slična onoj mnogih mladih tenisača, koji se žele natjecati na ATP razini, ali teško im se uzdići iznad Challengera pa je Marca putem društvenih mreža kontaktirao ‘sponzor’, koji će mu pomoći u karijeri.

Trungelliti je pristao naći se s osobama koji su mu obećale napredak u karijeri, ali na sastanku su ga upoznali s raširenim sistemom namještanja mačeva.

Svaki rang ima cijenu

Sistem za podmićivanja igrača išao je od najniže razine, tako je cijena od dvije tisuće dolara bila za namjerno izgubljene mečeve na Futures turnirima, preko pet do 10 tisuća za Challengere te 50 do 100 tisuća dolara za ATP turnire. Plaćalo se novčanicama u omotnicama i torbama, a dogovaralo putem kodiranih komunikacijskih kanala.

No Trungelliti se uz pomoć prijatelja koji je bolje baratao engleskim jezikom prvi put obratio Uredu za integritet tenisa (TIU) s pitanjem, ‘što da radim’.

S njegovom prijavom počelo se odmotavati klupko igrača koji su sudjelovali u namještanju, a 2018. godine Trungelliti pristao je svjedočiti protiv sunarodnjaka Federica Corije, Patricija Herasa i Nicolása Kickera.

Marco Trungelliti, who in 2019 had reported refusing involvement in match-fixing, has returned to play in Argentina after 4 years and gave a very interesting interview to La Nacion. 🎙️🇦🇷

He talked about his fear for his life, depression, Djokovic’s efforts and more.









Here is a… pic.twitter.com/pptqo7dygB

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) October 8, 2023