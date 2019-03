SVIJET SE ZGRAŽA ZBOG PRLJAVIH POTEZA! Pogledajte što je ‘zločesti dečko’ tenisa napravio hrvatskom tenisaču

Hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP – 13.) svladao je Australca Nicka Kyrgiosa (ATP – 33.) sa 4-6, 6-3, 6-2 nakon 116 minuta igre i tako se drugu godinu zaredom probio se u četvrtfinale ATP turnira Masters 1000 serije u Miamiju, gdje ga čeka 18-godišnji Kanađanin Felix Auger-Aliassime koji je sa 7-6 (4), 6-4 nadigrao Gruzijca Nikoloza Basilašvilija i ostvario rezultat karijere.

Ćorić je preokretom stigao do treće ovogodišnje pobjede u Miamiju, ne dopustivši da kontroverzni 23-godišnji Australac naruši koncentraciju, što je bilo presudno za drugu Borninu pobjedu u četvrtom međusobnom obračunu s Kyrgiosom.

Ćorić je prvi stigao do ‘breaka’, za 3-1 u prvom setu, ali je već u sljedećem gemu izgubio prednost. Kyrgios je u devetom gemu iskoristio nešto slabije razdoblje u Ćorićevoj igri za novi ‘break’, što mu je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.

No, hrvatski tenisač se pribrao i vratio u drugom setu, u kojem mu je ‘break’ za 4-2 bio dovoljan kako bi izborio treći set. I u njemu je Ćorić prvi stvorio prednost ‘breakom’ za 3-2. Ključni trenutak dogodio se u sljedećem gemu, u kojem je Borna izvukao 0-40 i potvrdio ‘break’. Kyrgios je potpunuo puknuo kad mu je sudac Gianluca Moscarella dodijelio opomenu i kazneni poen na ‘break-loptu’, čime je Ćorić poveo sa 5-2. Povratka za Australca nije bilo.

26. ožujka 2019.