SVIJET PODIJELJEN OKO ĐOKOVIĆA: Za jedne heroj, a za druge izbjegava zakone

Od kada traje saga Novaka Đokovića u Australiji korisnici društvenih mreža podijeljeni su u mišljenju oko njegovog spora s australskim vlastima oko njegovog ulaska u tu zemlju, a zadnja odluka ministra Alexa Hawkea dodatno je uzburkala strasti korisnika.

Podsjetimo, Novaku je danas ujutro po našem vremenu ministar imigracija poništio vizu koju mu je prethodno vratio sud, a trenutna situacija je takva da još nije jasno kako će završiti cijela priča, pošto su Đokovićevi odvjetnici podnijeli tužbu na odluku Hawkea, te će sutra prvi tenisač svijeta ponovno pred istražitelje ministarstva za imigracije.

I dok traje pravna bitka za Đokovićev nastup na Australian Openu, korisnici društvenih mreža imaju različita mišljenja oko Novakove borbe za nastup, a sve u sjeni politike i kovid zakona Australije.

Zakon isti za sve

Tako su jedni za poštivanje zakona koji je po njima isti za sve, dok drugi smatraju kako se odlukom guši osobna sloboda odabira.

“Novak je veliki tenisač i jedan od velikana, najvećih ikad. Bez sumnje. Ali lagao je na obrascima za prijavu, bio je u javnosti kad je znao da ima COVID-19 i sada se suočava s pravnim slučajevima. Ima pravo da ne bude na udaru i ima ga pravo izbaciti iz zemlje”, mišljenja je Shane Warne legendarni igrač kriketa, dok jedna korisnica smatra kako je “Zakon je isti za sve. Da nije, bilo bi devastirajuće za demokraciju”.

Australia is not Serbia, they have rules and we all have to abide by them. It's easy to understand. So if you want to go to Australia FOLLOW THE RULES!

