‘SVI STE VI KORUMPIRANI’ Skandal na Nadalovom meču, sve je izazvao jedan čovjek…

Rafael Nadal ide dalje na Australian Openu, u borbi za svoj 21. naslov u karijeri na Grand Slam turnirima, a novi korak velikog Španjolca dogodio se s jako puno drame na terenu. Nadal je u četvrtfinalu sa 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 slavio protiv Kanađanina Denisa Shapovalova, a bilo je vrlo napeto i mimo borbe za pobjedu.

U jednom trenutku, Shapovalov je svoju nervozu nakon prvog seta iskalio na Carlosu Bernardesu, poznatom sucu u stolcu. Bernardes je bio čovjek koji je izazvao puno bijesa kanadskog tenisača, a to se dogodilo jer je Shapovalov smatrao da bi Nadal trebao biti opomenut zbog odugovlačenja prije početka poena. To se zbivalo i prije nego je Kanađanin servirao, preko čega nije mogao prijeći bez reakcije.

‘Svi ste vi korumpirani’ – bile su riječi kanadskog tenisača koje su odjeknule, a kako je to izgledalo, možete pogledati – ovdje.

U jednom trenutku, Shapovalov je svojom ljutnjom izazvao i Nadalovu reakciju. Veliki Španjolac prišao je mreži i htio je od Kanađanina čuti zbog čega se toliko buni, a sve je ostalo samo na kraćoj prepirci koju možete pogledati – ovdje.

'You guys are all corrupt'

Did Denis Shapovalov cross a line when getting angry about Rafael Nadal's slow pace of play?#AusOpenhttps://t.co/GrEyoYzEGW pic.twitter.com/9QbGJhRPjD

— i sport (@iPaperSport) January 25, 2022