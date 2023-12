Štovatelj četnika izbacio kćer na ulicu: ‘Govorio je da sam sramota i bruka jer sam izgubila’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Neki roditelji su za svoju djecu teško opterećenje, a iz godine u godinu dok je bila maloljetna, za svoju kćer Jelenu je itekako opterećujuć bio Damir Dokić, koji je izazivao skandale zbog nasilničkog ponašanja i zbog njih znao završiti iza rešetaka.

Jelena, poznata bivša tenisačica koja je bila četvrta na svijetu, ovih dana je govorila o jednom od brojnih incidenata gostujući u ‘podcastu’ Nova, s prisjećanjem kako se otac ponašao.





Bilo je tu i puno nasilja zbog kojeg su za Jelenu ostale i psihološke posljedice. Rođena Osječanka koja je tijekom karijere igrala za Australiju i Srbiju je o tome više puta istupala u svojim objavama na društvenim mrežama. Na Instagramu je promovirala i razgovor u kojem se otvorila o očevu ponašanju.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli JELENA DOKIC 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena)

‘Sjedila sam u suzama’

Posebno bolna epizoda dogodila se u ljeto 2000., kada je Jeleni bilo samo 17 godina. Došla je do polufinala Wimbledona, bio je to veliki uspjeh, no otac ju je napao nakon što je u borbi za finale doživjela poraz od Amerikanke Lindsay Davenport.

“Polufinalistica sam Wimbledona, sjedim u suzama u prostoriji za igrače, razgovaram telefonom sa ocem, a on mi kaže da sam sramota i bruka za njega i porodicu jer sam izgubila u polufinalu Wimbledona”, rekla je Jelena.









“Nije mi bilo dozvoljeno da se vratim u hotel, već mi je rekao da radim što hoću, da spavam na ulici, jer se ne vraćam. Ostala sam na Wimbledonu, čekala da svi odu, sakrila sam se u kut prostorije za igrače kako bih mogla tamo prenoćiti. Našli su me usred noći jer su čistači sređivali prostoriju kasno”, dodala je danas 40-godišnja rođena Osječanka koja se iz tame uspjela izvući do sretnijih dana.

Utjecao i na njezin privatni život

Damir Dokić, srpski radikal i štovatelj Vojislava Šešelja koji je jednom prilikom rekao da će mu četnički vojvoda u Srbiji “podariti zemlju za teren i kuću”, bio je poznat i po drugim incidentima, između ostalog, i svojedobno se protiveći ljubavnoj vezi u kojoj je Jelena bila s Hrvatom Tinom Bikićem.

Kasnije je tu ljubav Damir Dokić navodno prihvatio, dok je trajala gotovo 19 godina duga veza koju su Jelena i njezin dečko prekinuli lani, ali kroz godine je otac svašta pričao o utjecaju Hrvata na njegovu kćer.

Jednom prilikom, razgovarajući za srpski Kurir, sve je otišlo tako daleko da je Hrvate optužio da su “zajedno s Australcima isprali mozak njegovoj kćeri”.

Jelena Dokić je s ocem i s njegovim nasiljem prošla puno drame, no uspjela se odvojiti i probiti na drugu, svjetliju stranu, između ostalog, ostajući i uz tenis koji je nastavila pratiti kao komentatorica u Australiji nakon završetka igranja.