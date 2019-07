ŠTO SVE ČINI NADAL? Opsesivno-kompulzivni poremećaj koji ne prestaje!

Svi to znaju, a poboljšanja nema. Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Rafael Nadal pati od opsesivno-kompulzivnih poremećaja, što se da i te kako vidjeti tijekom njegovih mečeva. Svi su na to već pomalo i navikli, makar je uvijek zanimljivo vidjeti njegove rituale za koje očito smatra da mu do nose sreću. Na takve pojave nije bio imun ni naš Goran Ivanišević, iako psihijatri tvrde da većina tenisača ima slične „opsesije„.

Od pripreme za servis do detalja koje mora učitni tijekom predaha, pa do načina kako prikuplja loptice, Nadal je svoju opsesiju doveo do savršenstva. K tome, prije početka meča točno se zna kako će nositi reket, skidati jaknu, zagrijavati se, sve je uvijek navlas isto. Pa, čak i bočice s pićem slaže na isti način. Uvijek.

Neke suparnike to i te kako nervira, no ne mogu si pomoći. Prije servisa točno popravlja majicu kao i uvijek do tada, pa se dodiruje po glavi, uvijek istim redoslijedom, lice, nos, desno uho. I uvijek poslije poena traži ručnik kako bi se obrisao.

Kod odmora nikad ne sjeda prvi, čeka suparnika da sjedne, pazi gdje će staviti noge, desnu uvijek stavi preko linije. Precizan je kao švicarski sat. A kada se meč nastavi, nakon signala, čeka da suparnik prvi ustane. Zna to i potrajati. A dugačkim pauzama između servisa nervira i suparnika i publiku.

No, to je veliki Nadal.