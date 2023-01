ŠTETA ZA DONNU! Peta na svijetu uvjerljiva u četvrtfinalu, završen sjajni niz u Australiji

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Donna Vekić nije došla do nove pobjede na ovogodišnjem Australian Openu. U svojem drugom četvrtfinalu u karijeri na Grand Slam turnirima, 26-godišnja Osječanka je u borbi za prvo polufinale doživjela poraz od Bjeloruskinje Arine Sabalenke, pete tenisačice svijeta, koja je slavila sa 6:3, 6:2.

Donna je u meč ušla s velikim ambicijama, nošena s četiri pobjede u dosadašnjem tijeku turnira i s vodstvom od 5-1 u međusobnom omjeru sa Sabalenkom, no bjeloruska igračica je ovog puta imala odgovor i prošla je dalje.

Sabalenka je do pobjede stigla za sat i 50-ak minuta, a pritom je glavni dio posla obavila ‘breakom’ za 5:3 u prvom setu i odlaskom do 3:0 u drugom. U nastavku se Donna nije uspjela vratiti, a sve je bilo praktički izgubljeno nakon što je Bjeloruskinja u drugom setu došla do 5:1, s dva ‘breaka’ prednosti.





Peta tenisačica svijeta nastavila je niz u kojem na početku nove sezone još nije izgubila. Prije Australian Opena, imala je četiri dobivena meča u dolasku do naslova na WTA turniru u Adelaideu, a novih pet pobjeda ostvarila je u Melbourne Parku, sve u dva seta.

Donna je, pak, ostala na svoje četiri pobjede na putu do četvrtfinala. Na startu je svladala rusku kvalifikanticu Oksanu Selehmetovu, potom je bila uvjerljiva protiv Ruskinje Ljudmile Samsonove i Španjolke Nurije Parrizas-Dias, dok je u osmini finala u tri seta slavila protiv 17-godišnje Čehinje Linde Fruhvirtove.









Sabalenka se okreće polufinalu u kojem će joj protivnica biti Poljakinja Magda Linette, četvrtfinalna pobjednica sa 6:3, 7:5 protiv Karoline Pliškove, Čehinje koja je nekad bila prva, a na ovogodišnji Australian Open došla je kao 31. tenisačica svijeta.

Za Donnu nije išlo dalje. Za sada ostaje na dva četvrtfinala na Grand Slam turnirima nakon prvog do kojeg je došla 2019. na US Openu, a poslije četiri pobjede u Melbourneu okrenut će se novim izazovima. Njih će dočekati sa značajnim skokom na WTA ljestvici, sa 64. na 34. mjesto, čime će biti dvije pozicije ispred Petre Martić koja je bila vodeća hrvatska tenisačica uoči Australian Opena.

Napravila je puno, a ostane li zdrava u nastavku sezone, od 26-godišnje Osječanke trebale bi doći i nove lijepe vijesti s terena.