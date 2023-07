Stari majstor rušio Đokovića: Pamti se veza s Hrvaticom i jedan ispad, ‘nateže ti curu, prijatelju’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ove godine nije bilo zvijezda koje su trenutno u svjetskom vrhu, poput lanjskog finalista Carlosa Alcaraza i pobjednika Jannika Sinnera, ali Umag je ponovno uživao u jednom velikom majstoru koji je trajao cijelog tjedna, s dolaskom korak do titule s 38 godina ‘na leđima’. Već je veteran u poodmaklim igračkim godinama, najbolji dani su prošli, ali Stan Wawrinka još može pokazati dio svoje magije, kao što je radio u dolasku do finala završenog novog izdanja Plava Laguna Croatia Opena.

Wawrinka je bio treći na svijetu, triput je odlazio do kraja na Grand Slam turnirima, ali čak i više od rezultata koji su sjajni, oduševljava magija koju zna pokazati na terenu. Bio je ponekad i ćudljiv, znali su se događati neočekivani porazi za takvu klasu igrača, no i u slabijim mečevima bilo je poteza za koje se isplatiti platiti ulaznicu, pogotovo jednoručnim bekhendom koji je njegov zaštitni znak.

Je li bilo boljeg jednoručnog u generaciji vladavine Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rogera Federera? Neki će tu ipak biti s Federerom u prvom planu, zbog njegove igračke veličine, neki će se sjetiti Richarda Gasqueta jer je i Francuz pravi majstor jednoručnog bekhenda, ali Wawrinka se tu može pohvaliti elegencijom i efikasnošću kakvom je stvarao problem mnogim protivnicima.





Pokazao da i dalje može

Nije išlo do kraja, u borbi za ovogodišnji umaški trofej slavio je Australac Alexei Popyrin, ali unatoč tom porazu u finalu, ali unatoč tom porazu u finalu, ostao je dojam da i dalje ima Wawrinkine magije kakvu je na terenu pokazivao u najboljim danima.

To je radio i u Umagu, u jednom finalu koje se pamti jer je bilo završeno na poseban način.

Ove godine nije išlo do kraja, ali Wawrinka neće zaboraviti da je u Umagu slavio prvi od svojih 16 naslova u karijeri, u kojoj još nije rekao svoju zadnju.

Završeno dramom zbog Đokovića

Posebno finale i prva ATP titula u karijeri danas 38-godišnjeg Švicarca dogodili su se u umaškom teniskom centru Stella Maris 2006. godine, kada Đoković nije izdržao do kraja meča u borbi za naslov na završetku tjedna.

Tada su presudili problemi s disanjem s kakvima je veliki Beograđanin rano u karijeri često imao problema, a u umaškom finalu odigranom prije 17 godina su ga baš presjekli. Đoković je pao na teren i nije mogao dalje, kraj je stigao predajom Wawrinki u ‘tie-breaku’ prvog seta…

Bio je to njihov prvi dvoboj na ATP Touru, a sretali su se i kasnije, i to jako puno. Sveukupno su do sada 27 puta išli jedan na drugoga, posljednji put s Đokovićevom nedavnom pobjedom bez gubitka seta u trećem kolu Wimbledona, no Wawrinka pamti kako je srpskog majstora rušio u ranijim susretima.









Švicarac je imao još pet dobivenih mečeva protiv Đokovića, sveukupno šest u karijeri u međusobnom omjeru koji je na 21-6 u Srbinovu korist, a tri pobjede bile su jako posebne za Wawrinku jer je Beograđanina dobivao u dolasku do svoja tri naslova na Grand Slam turnirima.

Prvi put je to bilo na Wawrinkinom putu do trofeja 2014. na Australian Openu, tada u četvrtfinalu, drugi udarac za Đokovića dogodio se dok su se ’15. sreli u finalu Roland Garrosa, a treći je došao pobjedom Wawrinke ’16. u finalu US Opena.

Zamislite da je Đoković dobio ta tri meča pa imao još tri naslova na Grand Slam razini, s time bi imao 26 titula u karijeri, daleko bi odmaknuo svima na vrhu vječne ljestvice muških pobjednika četiri najveća svjetska turnira…









Tijekom karijere koja traje, Wawrinka je na Grand Slam turnirima pobjeđivao i Rafaela Nadala te Rogera Federera. Švicarskog sunarodnjaka je svladao 2015. u četvrtfinalu Roland Garrosa, na putu do naslova, a protiv Nadala je u finalu Australian Opena na početku 2014. dovršio pohod do prvog naslova u karijeri na Grand Slam razini.

Osim veze s Umagom, kojem se proteklog tjedna vratio prvi put nakon 2007. godine, Wawrinka ima i još jednu hrvatsku vezu iz prošlosti, onu privatnu, s Donnom Vekić, dugogodišnjom hrvatskom snagom na WTA Touru, sada vodećom hrvatskom tenisačicom.

Veza Stana i Donne trajala je oko četiri godine, vijesti da više nisu skupa raširile su se 2019., a u međuvremenu, Osječanka je sa Švicarcem bila i u njegovim velikim uspjesima.

Iz tog vremena se pamti i jedan ispad koji je izazvao uvijek žestoki Australac Nick Kyrgios dok je u kolovozu 2015. igrao protiv Wawrinke na kanadskom ATP Masters 1000 turniru, te godine u Montrealu. Sreli su se u drugom kolu, Švicarac je kod zaostatka od 4:0 u odlučujućem setu predao zbog ozljede leđa, ali ne zaboravlja se što je Kyrgios dobacio Wawrinki dotičući se Donne Vekić, iako Osječanku nije spomenuo izravno.

“Kokkinakis ti nateže curu, žao mi je što ti to moram reći, prijatelju”, bile su Kyrgiosove riječi Wawrinki, sa spominjanjem Thanasija Kokkinakisa, jop jednog australskog teniskog aduta grčkih korijena.

“Pa ona nateže 18-godišnjaka”, dodao je još Kyrgios vrijeđajući Donnu Vekić, s aluzijom na Kokkinakisa koji je tada bio tinejdžer.

Za ovo je Nick Kyrgios bio novčano kažnjen, ostala je upamćena ta epizoda u kojoj je uvrijedio hrvatsku tenisačicu dobacujući njezinom tadašnjem dečku…

BREAKING: ATP fine Nick Kyrgios for ‘insulting remark’ made to Stanislas Wawrinka during second round match at Montreal Masters. #SSNHQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2015