SRPSKI PREDSJEDNIK KOMENTIRAO VEZU ZEC – NOLE! ‘Umjetnost je od neprijatelja napraviti prijatelja’

Autor: Dnevno.hr

Goran Ivanišević i Novak Đoković, odnosno njihova novouspostavljena veza ne silazi s naslovnih strana ovdašnjih medija. Otkako je obznanjeno da će naš proslavljeni tenisač biti dio trenerskog sastava najboljeg igrača svijeta, spominju se i razne stvari iz prošlosti.

Tako se izvukao jedan intervju iz 1993. godine kad je Ivanišević novinaru New York Timesa rekao da vježba gađanje iz mitraljeza. Tada je dometnuo da bi volio da su ispred njega Srbi te da tadašnja SR Jugoslavija neće dobiti ni metar hrvatske zemlje. Jasno, to sve treba staviti u kontekst vremena, 1993. je godina kad je naša zemlja pretrpjela dosta velika ratna razaranja.

Ivanišević je danas Đokovićev trener, a jedan o drugome biraju riječi. Danas se o njihovoj suradnji oglasio i Aleksandar Vučić, srpski predsjednik. On je rekao kako je vrlo zadovoljan sklapanjem tog tima.

“Dobro je za našu zemlju da Novak Đoković ima dobre odnose s Ivaniševićem, da se premašuju sukobi od ranije”, kazao je Vučić.

Ponovio je da će Srbi i Hrvati morati raditi zajedno ako žele opstati, bez obzira na sve što se između te dvije nacije događalo u povijesti.

“Đoković je hrabar, mlad momak koji gradi mostove umjesto da ih ruši i ne vidim problem u tome. Umjetnost je kada od nekadašnjih neprijatelja ili protivnika napravite prijatelje ili one koji vam više nisu protivnici. To je posao političara, a još bolje ako to netko drugi napravi, na nekoj drugoj razini”, zaključio je predsjednik Srbije.