Srpski portal udario po Hrvatima: ‘Hrvatski navijač bio je jako vulgaran prema Đokoviću’

Autor: Ivor Krapac

Novak Đoković je slavio, a Dino Prižmić dobio je pohvale sa svih strana za svoju odličnu igru protiv prvog tenisača svijeta u prvom kolu Australian Opena. Mladog Splićanina hvalio je Đoković, a potencijal 18-godišnjeg Hrvata ističu i mnogi drugi. No, nije u reakcijama baš sve bilo pozitivno.

Kada se u Australiji sretnu Hrvati i Srbi na terenu, često na tribinama zna biti žestine, a ponekad je bude i oko stadiona. Ovog puta, pozornost je privuklo odmjeravanje snaga Đokovićevih i Prižmićevih navijača dok su se njih dvojica borili za pobjedu na terenu, a u Srbiji je odjek izazvalo što se događalo oko Đokovića.

To je istaknuo srpski Mondo, napadajući hrvatske navijače ponajprije zbog poteza u vjerojatno i najnapetijem razdoblju meča, u trećem setu, kada je Prižmić došao do ‘breaka’ prednosti koji ipak nije uspio zadržati. Taj Prižmićev dolazak do 3:2 u trećem setu je odjeknuo, a bio je i burno proslavljen na tribinama, na način koji se sa svojom osudom opisao srpski portal.

‘Slavili ne samo burno, nego i nekorektno’

“Sve je to u redu, normalno je da dio publike bude uz Prižmića, sigurno je na tribinama i veliki broj navijača iz Hrvatske, ali ono što se dogodilo nakon ‘breaka’ za mladog Hrvata je za svaku osudu. Kada je Prižmić došao do ‘breaka’ za 3:2, navijači na tribinama ne da su proslavili burno, nego i nekorektno”, piše srpski portal. Mondo je takvo ponašanje nazvao i “bezobrazlukom neviđenih razmjera”.

“Tako su kamere organizatora prijenosa uspjele snimiti i navijača Prižmića koji je vulgarno gestikulirao prema Đokoviću. “Nećemo opisivati što konkretno, ali pogledajte…”, dodao je Mondo o situaciji s tribina u trećem setu, a bio je to potez navijača koji se obično naziva – bosanski grb. Tu situaciju pogledajte – ovdje.

Đoković se nakon toga uspio vratiti u trećem setu, okrenuo je u toj dionici meča, a potom je dovršio meč u četiri seta nakon što je za njega bilo itekako ‘sklisko’ ranije u napetom dvoboju. Kako je istaknuo srpski portal pišući o reakciji s tribina nakon što je Prižmić došao do ‘breaka’ prednosti u trećem setu, ta reakcija je u Đokoviću “probudila zvijer”, a Mondo tvrdi da su navijači svojim ponašanjem i samo učinili uslugu prvom na svijetu.

Za hrvatske adute na kraju – nesretno

Prižmić je pokazao koliki potencijal ima, no do velike pobjede ipak nije išlo, a s time, i mladi Splićanin je postao dio nedjeljnog programa koji za Hrvate nije završio sa sretnim vijestima. Nije bilo pobjede u prvom kolu muškog turnira u pojedinačnoj konkurenciji.

Ranije je ispao i Marin Čilić, u kasnijem dijelu programa poraz je doživio i Borna Ćorić, kojeg je sa 6:3, 7:6(7), 2:6, 6:3 svladao Amerikanac Frances Tiafoe, pa sada više nema hrvatskih igrača u singlu na ovogodišnjem Australian Openu. Ranije se s turnira zbog bolnih leđa povukao Borna Gojo, a u singlu su ostale samo dvije tenisačice, Donna Vekić i Petra Martić.