SRPSKI PORTAL SLAVI POBJEDU NAD ‘KOMŠIJOM’: ‘Govorio je protiv Đokovića, sad ga je Srbin ‘deportirao’

Dok se Novak Đoković vraća iz Australije i iza podneva se očekuje njegov dolazak u Beograd, Australian Open je na početku imao jedan rezultat koji je izazvao dosta pažnje u Srbiji. Za to se pobrinuo Dušan Lajović, trenutno treći srpski ‘reket’, 39. tenisač svijeta.

Lajović je u pet setova, s odlukom sa 6:1 u petom, slavio pobjedu protiv Mađara Martona Fucsovicsa, tenisača iz susjedstva i jednog od Đokovićevih kolega s ATP Toura koji nisu stali na stranu svjetskog broja jedan u Đokovićevoj borbi da ove godine igra na Australian Openu.

Podsjetimo, Fucsovics je nedavno rekao da su pravila o cijepljenju kao uvjetu za igranje na Australian Openu bila postavljena dovoljno rano, prije nekoliko mjeseci, a kako Đoković nije ispunio uvjet cijepljenja, Mađar je dodao da prvi tenisač svijeta iz tog aspekta ne bi trebao biti u Australiji. Fucsovics je pored toga rekao i da Đoković svojom kvalitetom zaslužuje igrati, no negativni dio priče ostavio je trag.

Nakon što je Lajović slavio protiv mađarskog igrača, na Fucsovicseve riječi podsjetio je Telegraf, uz riječi da je karma poput bumeranga i da se vraća brže nego se može zamisliti.

‘Lajovićeva ‘osveta’ za Novaka: Duci ‘deportirao’ igrača koji je među prvima govorio protiv Đokovića’, piše Telegraf, koji u tekstu ističe da je Fucsovics ‘bio jedan od najglasnijih tenisača koji su vodili ‘kampanju’ protiv Novaka Đokovića i njegovog sudjelovanja na Australian Openu zbog necijepljenja’.

Među igračima koji su na početku turnira bili na terenu, svoj posao uspješno je obavio Rafael Nadal, bez gubitka seta protiv Amerikanca Marcosa Girona. Nadal je ponovno bio suočen s pitanjem o Đokovićevom slučaju, a o tome nije htio puno.

‘Prilično sam umoran od te teme. Kad je prvi put bila Đokovićeva pobjeda na sudu, rekao sam da je pravda rekla svoje. Jučer je odluka bila drugačija, a ja nikad neću biti protiv onog što govori pravda’, rekao je Španjolac.

