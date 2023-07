Srpski portal se buni, misle da je Wimbledon uvrijedio Đokovića: Srbina nema na plakatu, ali ima i objašnjenje

Sutra se igraju prvi mečevi u glavnom ždrijebu ovogodišnjeg Wimbledona, Novak Đoković će tražiti svoj osmi naslov na travi londonskog Grand Slam turnira, a prije nego borba počne, na jednom od plakata postavljenom na više mjesta u kompleksu u kojem se igra nije stavljen Đokovićev lik.

Umjesto toga, ondje su drugi velikani ili oni koji dolaze, a izostavljanje srpskog teniskog asa izazvalo je iznenađenje koje je u Srbiji dočarao portal Telegraf.

U svojoj reakciji na ovaj slučaj, Telegraf piše da je Đoković izostavljen, istaknuli su pojavu Rogera Federera i dolazećeg španjolskog asa na plakatu, a istaknuli su i sestre Williams na plakatu – samo što sestara Williams tu nema, odnosno, ima samo jedne sestre, Serene, koja je u sredini, na mjestu na kojem je među tenisačima Roger Federer.

Tu su među tenisačicama još i Steffi Graf te mlada Amerikanka, 19-godišnja Coco Gauff, a među tenisačima je uz Federera i Alcaraza još i Bjoern Borg.

Nije to samo iznenadilo u Srbiji, bilo je reakcija i drugdje među navijačima, ali pogled i raspored teniskih asova na plakatu govori zašto je baš takav, s porukom koja se može iščitati.

@Wimbledon Please let us know who decided not to put 7-times champion Djokovic on this billboard. What’s the logic? Shameful pic.twitter.com/7hDyIykbA3

— yutop (@yutop10) June 16, 2023