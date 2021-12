SRPSKI MEDIJI: ‘HRVAT UČIO OD ĐOKOVIĆA, PA SVE PORAZBIJAO’ ‘Srbin je zaslužan ako Hrvatska pobijedi’

Nakon što je naš Borna Gojo dobio Dušana Lajovića 2:1 u polufinalu Davis Cupa koje se igra danas u Madridu, te nas doveo u prednost od 1:0, mediji u Srbiji raspisali su se o anonimcu iz Hrvatske koji ih je šokirao na početku polufinala.

Kako su napisali Srbija je šokirana na startu polufinala Davis Cupa nakon što je Dušana Lajovića savladao 279. igrač na svetu Borna Gojo.

Istina mladi Borna je postao tajno oružje naše reprezentacije, pošto je dobio prvo Australca Popyrina koji je 61. na svijetu, da bi zatim u četvrtfinalu pobijedio i 27. na ATP ljestvici Talijana Sonega.

Đoković je zaslužan za sve

Ipak Srbi se nisu nadali kako bi Gojo mogao pobijediti Lajovića, no i to se dogodilo, ali su za tu pobjedu važnim proglasili Novaka Đokovića koji je prije par tjedana snimljen u njegovom društvu.

Naime, Borna je bio u posjetu Novakovom trening centru u Beogradu, a u jednom trenu na njegov trening došao je i Đoković te se zadržao u razgovoru s mladim Hrvatom, a i očito mu je pokazao neke tehnike servisa.

Kako sada stvari stoje u susretu Srbije i Hrvatske izgleda kaok će za finale odlučivati susret parova, gdje Hrvatska ima Mektića i Pavića možda i najbolji par na svijetu.

The other day Djoković was seen again coaching a player at the Novak Tennis Center. This time it was 22-year-old Borna Gojo from Croatia (Career High 217). pic.twitter.com/A3oLgQzT8w

— Oliver | Tennis (@insidetennis99) December 20, 2020