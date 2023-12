Srpski mediji u potpunom šoku, Eurosport Đokovića proglasio Hrvatom

Najbolji tenisači svijeta već po tradiciji novu sezonu započinju u Australiji, gdje je na rasporedu United Cup, a mediji iz susjedstva primijetili su gaf Eurosporta prilikom predstavljanja Novaka Đokovića.

Naime, najboljeg svjetskog tenisača ekipa Eurosporta našla je na plaži na Rottnest Islandu, gdje se družio s igračima iz regije, a ono što je zasmetalo medijima iz Srbije je opis ispod snimke.

Iz Eurosporta su napisali kako se Novak Đoković i njegovi hrvatski suigrači pripremaju za United Cup ovaj vikend te su naši istočni susjedi zaključili kako su ga proglasili Hrvatom.

“Novak Djokovic and his Croatian teammates”

