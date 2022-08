SRPSKI MEDIJI: ‘NESTVARNA DOMINACIJA’ ‘Hrvat je nepobjediv’, ‘igra turnir karijere’

Pri kraju sjajnog tjedna u kojem još nije rekao svoju zadnju riječ, Borna Ćorić uživa u pobjedama na ATP Masters 1000 turniru u američkom Cincinnatiju. Ćorić je sinoć po našem vremenu slavio ulazak u polufinale nakon što je u četvrtfinalnom meču pokazao više od Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, devetog tenisača svijeta, a uspješna serija koja traje pokazala je da je 25-godišnji Zagrepčanin opet spreman za velike stvari, poslije puno problema s ozlijeđenim ramenom zbog kojeg je propustio gotovo cijelu prošlu sezonu.

Nije lako pauzirati tako dugo pa tražiti povratak na nekadašnje pozicije, a do sada, Ćorić pamti i 12. mjesto na svijetu na kojem je bio u studenom 2018. godine. Ozljeda i stanka donijeli su veliki pad. Ranije ove sezone bio je na 278. mjestu poretka vodećih svjetskih tenisača, no u Cincinnatiju je već osigurao povratak među prvih 100, najmanje na 66. poziciju, a otvara se prilika i za veći skok.

Bude li Ćorić u finalu, pomaknuo bi se unutar vodećih 50, a s naslovom u rukama bio bi u krugu prvih 30 na svijetu. Sjajan tjedan na velikom turniru može promijeniti jako puno, što se vidi već sada, s obzirom na to da je 25-godišnji Zagrepčanin došao u Cincinnati kao 152. tenisač svijeta.

Zbog odličnog niza koji traje, Ćorić je zaslužio brojne pohvale za svoje nastupe, među kojima se ovog tjedna ipak najviše ističe pobjeda nad Rafaelom Nadalom u drugom kolu. Taj veliki uspjeh je jako odjeknuo, ali nije bio jedini. Nakon toga stigle su i pobjede nad Robertom Bautistom Agutom i Felixom Auger-Aliassimeom, a nakon posljednje, 25-godišnjeg Hrvata silno hvale i u srpskim medijima.

‘Nestvarna dominacija Borne Ćorića’, napisala je, tako, Nova.rs u svojem naslovu, dok Blic na svojoj sportskoj stranici Sportal spominje i raniji ovotjedni put – ‘Hrvat igra turnir karijere u Cincinatiju: Sa 152. mjesta na ATP listi izbacio Nadala, pa devetog tenisača planeta!’ Pohvalne riječi imao je i Kurir, s naslovom u kojem se ističe da je Hrvat nepobjediv u Cincinnatiju.

Gledajući dalje, Ćorić će večeras kasno navečer, ne prije ponoći po našem vremenu izaći na teren u polufinalnom meču u kojem će mu protivnik biti Britanac Cameron Norrie, 11. na svijetu. Britanski tenisač je u četvrtfinalnom programu bio autor najzvučnijeg rezultata dana, uz pobjedu sa 7:6(4), 6:7(4), 6:4 protiv Španjolca Carlosa Alcaraza, svjetskog broja četiri. Ćorić i ljevoruki Norrie do sada su igrali dva puta, s po jednom pobjedom na svakoj strani.

