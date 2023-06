Srpski mediji na aparatima: ‘Jadna i bijedna izjava, hoće čovjek puknuti od muke’!

Dok se naši istočni susjedi ne prestaju s hvalospjevima oko 23. Grand Slam titule u karijeri Novaka Đokovića, ima i onih koji se ne slažu kako je Nole time postao najvećih svih vremena pa je svaka takva izjava dočekana ‘na nož’ od strane medija u Srbiji.

Tako je jedan od onih koji ne dijele euforiju oko Đokovića i legendarni rumunjski tenisač Ilie Nastase, koji je dao izjavu za medije u domovini, u kojoj je usporedio ostvarenja Noleta i Nadala.

Nadal nije ljubomoran

“Ne mislim da je to osobna borba između njega i Nadala. Ne vidim tu stvar. To se dogodilo, zar ne? Moglo je biti i obrnuto, da Nadal ima 23 titule. Obojica su tu, blizu jedan drugom. Đokoviću je to bitno, ali mislim da Nadal nije ljubomoran na to”, izjavio je Nastase za Gazetu Sporturiol i dodao:

“Netko drugi treba biti ljubomoran na Nadala. To što je 14 puta uzeo Roland Garros. To je teže od Đokovićevih 23 GS. Samo da znate, pobijediti na zemlji 14 puta na RG? Mislim da se neće roditi igrač koji može ostvariti”, mišljenja je proslavljeni Rumunj.









U svakom slučaju rasprave o tome tko je najbolji nikada neće dati neki odgovor koji bi zadovoljio sve, a kao i u svemu svatko ima pravo na vlastito mišljenje pa tako i Nastase.