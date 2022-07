SRPSKI MEDIJI: ‘IZJAVA HRVATA NEĆE SE SVIDJETI SRBIMA’: ‘Ovo što je izjavio, nije dobro za sve koji ga vole’

Kako smo već danas pisali, Goran Ivanišević je pola kroz šalu izjavio kako će Novak Đoković teško uspjeti ove godine nastupiti na US Openu zbog politike oko korona virusa.

Amerikanci izgleda nemaju namjeru popustiti što se tiče Noleta i njegovog nastupanja na njihovom tlu ako se ne cijepi protiv ove zarazne bolesti, a svi znamo Novakov stav oko tih stvari.

Podsjetimo, Đoković je početkom godine želio nastupiti na Australian Openu, ali je nakon toga krenula cijela golgota koja je završila deportacijom najboljeg tenisača svijeta.

Prije ću ja osvojiti Umag

“Veći sam optimist da ću ja osvojiti Umag, ako mi Tomislav da pozivnicu”, našalio se bio Goran Ivanišević, ali šala baš nije dobro legla komšijama.

Inače Goran je izjavio kako je cijepljen, ali i kako se nada da će ovo ludilo oko korone uskoro završiti i kako će se sve uskoro vratiti u normalu.

Goran Ivanišević , said that he is not optimistic about Novak's participation in the US Open.

"I am more optimistic that director Tomislav Poljak will give me an invitation and that I will win Umag, than that they will let him go to the US Open."

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) July 19, 2022