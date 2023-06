Srpski mediji divljaju na Federera: ‘Srami se Rogere, pokazao si pravo lice’!

Autor: Ivor Krapac

Po završetku borbe za naslov na zemlji Roland Garrosa, Novak Đoković slavio je s trofejem nakon što je 23. put otišao do kraja na jednom od Grand Slam turnira, čime je ostao sam na vrhu vječne ljestvice najboljih u toj kategoriji među tenisačima. Đokoviću su nakon toga došle brojne pohvale, bilo je i puno čestitara, no u reakcijama na dijelu portala u Srbiji bilo je i skretanja pozornosti na to da jedna čestitka nije došla.

Roger Federer je nakon nedjeljne Đokovićeve pobjede u pariškom finalu protiv Caspera Ruuda ostao nijem na društvenim mrežama, što je izazvalo reakcije u hrvatskom istočnom susjedstvu. Neke su bile jako oštre. Nisu štedjeli umirovljenog švicarskog teniskog asa.

“Rogere, gdje si sad, nema te?!, napisao je Kurir u naslovu svojeg teksta koji se bavi izostankom čestitke za Đokovića.





‘Rafu dizao u nebesa, Messiju se divio’

Kurir se vratio i na neke Federerove ranije reakcije, nakon što je Rafael Nadal svladao Đokovića 2020. u finalu Roland Garrosa i nakon lanjskog slavlja Lionela Messija s reprezentativnim suigračima u dresu Argentine na Svjetskom prvenstvu u Katru.

“Federer je Rafu dizao u nebesa, Messiju se divio – a kada je Novak postao najbolji ikada, onda šuti!”, dodaje Kurir.

Nije ovo promaknulo ni drugdje, pa tako srpski Mondo u sličnom stilu ističe kako je Federer svojedobno reagirao s čestitkama Nadalu i Messiju.

“Cijeli svijet se divi, samo Federer šuti! Roger je Rafi pisao eseje, divio se Messiju, ali kad Novak nešto osvoji – ni riječ!”, stoji u naslovu na Mondu.

Više medija u Srbiji krenulo je u prozivanje Federera zbog toga što nije bilo javne čestitke za Đokovića, a najjače je išao obično žestoki Informer, bez ograda, ovog puta uz riječi da je Federer – ostao bez riječi.

“Federeru maca pojela jezik! Sramota, Roger pokazao pravo lice”, piše Informer.









U međuvremenu, umirovljeni švicarski teniski as je u jednoj od svojih nedavnih objava na Instagramu u prvom planu imao uživanje, a ne sport kojim se bavio.

Bavio se ribolovom i drugim zabavnim stvarima, kako je približio slikom i svojim riječima u objavi s kraja svibnja.