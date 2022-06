SRPSKI LIJEČNIK NAPAO ‘PRLJAVU’ ZVIJEZDU: ‘Nemoguće je da on to može raditi’, pala i teška optužba

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Još prije nego je počeo ovogodišnji Roland Garros, puno pažnje izazvao je pogled na ždrijeb koji je u četvrtfinalu vodio Novaka Đokovića i Rafaela Nadala prema međusobnom susretu, a nakon što se taj dvoboj dogodio, ponovno se pričalo i o tjelesnom stanju u kojem Nadal igra.

U riječima španjolskog novinara Angela Garcije na španjolskoj radijskoj postaji COPE, stigla je zabrinjavajuća najava da će Nadal nakon Roland Garrosa morati prekinuti karijeru zbog puno problema sa stopalom i nogom, u kojoj, kako je Garcia opisao, jedna kost odumire. To je, dakako, podignulo alarme s obzirom na to da je neizvjesno kada bi se veliki španjolski teniski majstor mogao vratiti ako zaista dođe do stanke, no u problemima koji se vrte oko Nadala, ima i puno sumnjičavih da je stanje zaista tako ozbiljno.

‘Nije mi djelovalo da je ozlijeđen’

Srpski liječnik istaknuo je da je bio iznenađen dok je pratio veliki srpsko-španjolski četvrtfinalni dvoboj na pariškoj zemlji, okončan Nadalovom pobjedom u četiri seta. ‘Gledao sam meč Đokovića i Nadala od početka do kraja i nije mi djelovalo da Rafael ima bilo kakvu ozljedu. Ne može igrati i trčati tim tempom s ozljedom četiri-pet sati, bez ikakvih grimasa, bez boli’, rekao je Ristić, dodajući da ono što je veliki španjolski tenisač izveo na terenu njemu djeluje baš nemoguće – ako je stvarno tjelesni problem toliko težak. ‘Nepojmljivo mi je da je on ozlijeđen. Igraču i puno manja ozljeda onemogućava da bi mogao igrati onakvim intenzitetom’, smatra liječnik.

U priču ušao i – doping

‘Uvjeren sam da konzumira stimulativna sredstva, samo što je to teško dokazati. Suvremena farmakologija sposobna je napraviti stimulativne lijekove, a da to dosadašnjim metodama nije moguće otkriti. Maratonci koji trče dva i pol sata jedva dišu, a pogledajte ponašanje Nadala koji trči skoro pet sati. Jasno je da tu nešto nije u redu’, bile su riječi srpskog liječnika, koji ne vjeruje u najave da bi veliki španjolski tenisač mogao prekinuti karijeru.