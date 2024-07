Srpski igrači tražili hrvatske hostese: ‘Odlazim, ne mogu ja više u krevet s njima’

Autor: I.K.

Počinje novo izdanje jedne od hrvatskih sportskih tradicija još otprije hrvatskog osamostaljenja, s prvim izdanjem koje je bilo održano sredinom svibnja 1990. godine. Bilo je tada to još skromno, no u međuvremenu je ta tradicija jako rasla, pa danas, uoči početka 34. izdanja ATP turnira u Umagu, na svoje dolaze ljubitelji tenisa koji će obići Istru, ali i mnogi drugi, željni zabave koja okružuje turnir.

Kroz godine, u Umagu su u akciji bili brojni veliki tenisači. Pamte se osvajači Roland Garrosa i drugih velikih turnira, igrači koji su bili prvi na svijetu, domaće zvijezde, ali u akciji su bili i tenisači iz drugog plana. Mnogi od njih pokazivali su svoju osobnost na terenu, s predstavom koja je bila zanimljiva i mimo same igračke kvalitete.

Danas, Umag dočekuje ruskog teniskog asa, Andreja Rubljova, osmog tenisača svijeta, koji je glavna strana zvijezda ovogodišnjeg turnira. Od domaćih, u glavnom ždrijebu bit će četvorica mladih Hrvata. Nakon što je bio polufinalist u Bastadu i jučer imao šansu za pobjedu nad velikim Rafaelom Nadalom, s novim ambicijama dolazi Duje Ajduković, a u akciji će biti i Mili Poljičak, nekadašnji juniorski pobjednik Wimbledona, te Luka Mikrut i Matej Dodig.

Dvojica Gorana u borbi za naslov

Na početku umaške tradicije koja sada ima 34. izdanje turnira, onaj prvi iz svibnja 1990. bio je sjajan za hrvatski tenis jer su u finalu jedan na drugoga išli dvojica hrvatskih Gorana, Ivanišević i Prpić. na drugog išla dvojica Gorana, Ivanišević i Prpić. Stariji od dvojice Gorana, Prpić, tada je proslavio svoj jedini naslov na ATP Touru, za začin velike karijere koju su usporile ozljede.

Borba za naslov na Croatia Openu nije stala niti u vremenu Domovinskog rata. Tenis je išao dalje na sjeverozapadu Istre, gdje je bilo mira u usporedbi sa situacijom drugdje u Hrvatskoj. U narednim godinama i kako je turnir postajao sve veći nakon završetka Domovinskog rata, jedan majstor je baš stavio Umag na svjetsku tenisku kartu jer je dolazio u svojim najuspješnijim godinama na terenu.

Rat je tada još trajao, a prvi “kralj Umaga” postao je austrijski majstor zemljanih terena Thomas Muster. Uz dugogodišnjeg direktora turnira Slavka Rasbergera, veliki Austrijanac bio je zaštitni znak umaškog turnira u prvoj polovici ’90-ih, slaveći tri uzastopna naslova od 1993. do ’95. godine.

Puno zabave

Nakon godina u kojima je pobjeđivao Thomas Muster, titulu “umaškog kralja” preuzeo je drugi majstor zemljanih terena, onaj španjolski, Carlos Moya, koji je s pet osvojenih naslova postao rekorder najstarijeg i sada jedinog hrvatskog ATP turnira. U Umagu je igrao i u godinama koje za njega nisu bile najbolje što se tiče rezultata, ali uvijek je znao pronaći nešto za sebe.









Moya je povremeno znao izazvati reakcije i izvan terena. Umag je kroz godine za mnoge postao mjesto za zabavu do jako kasno u tjednu turnira, a i slavni Španjolac se znao uklopiti u takvu sliku. Znao je ostati vani do kasnih sati, ili do ranih jutarnjih, a Moya nije bio jedini koji se pamti po tome.

Bilo je i posebnih majstora iz susjedstva. Jedan od njih, srpski igrač Ilija Bozoljac, bio je od onih kojima su zapele za oko i hrvatske hostese u tjednu turnira. “Odlazim, ne mogu ja više s njima u krevet”, govorio je jednom prilikom kada je napuštao Umag, koji je za njega i mnoge druge bio više od tenisa. Nije tajna da su i hostese jako privlačile sve tenisače, od Carlosa Moye do Ilije Bozoljca i nekih novih “klinaca”…

Dolazio je i Đoković

Mnoge veze poznatih tenisača s Umagom su ostale upamćene, a jedna od njih bila je i s Novakom Đokovićem u njegovim mladim igračkim godinama. Danas 37-godišnji Beograđanin je u Umagu bio finalist 2006., a prije toga, na zemljanim terenima umaškog Stella Marisa je od najvećih teniskih legendi još kao 17-godišnjak igrao i Rafael Nadal, tada s probojem do polufinala u kojem ga je 2003. zaustavio Carlos Moya.









Posljednjih godina su u Umagu igrali i majstori iz nove generacije, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, u novom naletu sjajnih igrača koji su osjetili što donosi jedini hrvatski ATP turnir. Neki od majstora s reketom znali su se pokazati i izvan terena, tenis u umaškom tjednu nije bio sve…