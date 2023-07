Srpski igrači ovdje su baš bili napaljeni na mlade hrvatske hostese: ‘Idem, jer više ne mogu spavati s njima’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je već naviknuta na to da se neke tradicije u posljednje vrijeme gube, koliko god vrijedne bile, ali mnoge i dalje opstaju, ne daju se, poput jedne koja na sportskoj sceni traje od 1990. godine.

Sve je počelo prije nego je Hrvatska postala samostalna i međunarodno priznata, a s dolaskom 33. izdanja, Plava Laguna Croatia Open ponovno otvara vrata igračima i teniskim zaljubljenicima u ovoj tradiciji koja je do sada prošla jako puno.

Bilo je puno velikih igrača, osvajača Roland Garrosa i drugih velikih turnira, tenisača koji su bili prvi na svijetu, domaćih zvijezda, ali i onih iz drugog plana, posebnih karaktera na terenu, koji su znali pokazati predstavu mimo same igre…





Sve je to bio i još uvijek jest najstariji, a danas i jedini hrvatski ATP turnir, na kojem počinje nova borba za trofej u umaškom Stella Marisu.

Početak u ratnim vremenima

Sve je krenulo baš sjajno za hrvatski tenis, s prvim finalom u kojem su jedan na drugog išla dvojica Gorana, Ivanišević i Prpić, s Prpićevom proslavom jedinog naslova u karijeri na ATP Touru u svibnju ’90., dok je Hrvatska pozdravljala odlazak komunističke vlasti.

Prva izdanja Croatia Opena dogodila su se u vremenima rata u Hrvatskoj, ali na sjeverozapadu Istre gdje je vladao veći mir nego drugdje u domovini, tenis je išao dalje. Sve je počelo s hrvatskim finalom s dvojicom Gorana, a u narednim godinama nastavljeno je s drugim velikim majstorima, od kojih je jedan smjestio Umag na svjetsku tenisku kartu. Tada je blistao na zemljanim terenima, baš dominantan na najvećoj sceni.

Prvi ‘kralj Umaga’ bio je Austrijanac Thomas Muster, koji je uz dugogodišnjeg direktora Slavka Rasbergera postao zaštitni znak Umaga u prvoj polovici ’90-ih, s tri uzastopna naslova u razdoblju od 1993. do ’95.

Kasnije, tu titulu umaškog vladara uzeo je drugi as koji je, poput Mustera, također bio pobjednik Roland Garrosa, veliki Španjolac Carlos Moya, rekorder s pet naslova na Croatia Openu i čovjek koji se Umagu vraćao i u godinama kad mu nije išlo najbolje.

Veza Moye s Hrvatskom trajala je u svim njegovim godinama s pobjedama na umaškoj zemlji, a osim na terenu, Španjolac je tu i tamo znao zablistati i izvan njega jer je Umag kroz godine postao i mjesto za zabavu do jako kasno. Ili do jako rano idućeg dana jer se znalo ostajati vani do jutra.









Posebna veza s Đokovićem

Godine su prolazile, igrači također, a posebne veze poput one između Moye i Umaga traju. Mnoge ostaju u sjećanju, a jedna od njih je i ona između Croatia Opena i Novaka Đokovića, nastala dok je danas 36-godišnji Beograđanin još bio mlad igrač.

Na zemlji umaškog Stella Marisa je Nole najveći trag ostavio 2006., došao je do finala, mogao je i do naslova, ali u borbi za trofej protiv Stana Wawrinke presjekli su ga problemi s disanjem zbog kojih nije izdržao do kraja tog posljednjeg meča na turniru.

Bilo je tu i puno drame. Đoković se prije predaje srušio na teren, a potom, sve je bilo gotovo prije uobičajenog kraja, sa slavljem njegovog švicarskog protivnika zbog odustajanja tada dolazeće teniske zvijezde u ‘tie-breaku’ prvog seta.









Đoković je ostao razočaran i godinu nakon toga, no tada se njegov umaški završetak puta dogodio već u drugom kolu, u borbi za četvrtfinale, kada je zakazao i sasvim neočekivano izgubio u srpskom dvoboju s Viktorom Troickim.

Pokušavajući opisati što mu se tada dogodilo, Đoković je teško nalazio objašnjenje za vlastitu tešku večer na terenu, a kasnije, Umagu se vraćao samo kao gost, u vezi koja je i dalje bila čvrsta.

Tenis i druge stvari

Puno toga se u Umagu dogodilo na terenu, ali i mimo njega, gdje se igrače koji se najviše vole opustiti znalo vidjeti kako uživaju, ponekad i uz alkohol, s dosta vremena da za naredni meč dođu k sebi jer se dan kasnije igra tek od kasno poslijepodne.

Mnogi su i na terenu znali pokazati nešto posebno i samo svoje, poput hrvatskog aduta Roka Karanušića, koji je imao ludilo od ruke, ali jako često i od glave, što ga je kočilo da pokaže sav svoj igrački potencijal u kontinuitetu.

‘Treba ga veslom u glavu’

“Netko njega treba veslom u glavu”, priča se da je o Karanušiću svojedobno rekao Goran Ivanišević, opisujući igrača koji se često i zbog najmanje sitnice znao posvađati sam sa sobom na terenu, i to na način da pomirbe nema.

U svojim godinama u Umagu, Karanušić je jedanput bio i četvrtfinalist, a svaki put je bio poseban zbog karaktera koji nije skrivao, uvijek otvoren do kraja.

Nije tu bilo kočnica na terenu i u javnim istupima, a ni kad se trebalo opustiti, do te mjere da je jedne godine pričao da pije samo čaj od sikavice, od biljke koja pomaže i zdravlju jetre, jer su stvari otišle tako daleko.

‘Dajte mi filmove, što ja uopće tu radim’

Mnogi posebni igrači prošli su Umagom, neki od njih i iz susjedstva, poput svojedobnog srpskog povremenog reprezentativca Ilije Bozoljca, koji je u glavnom ždrijebu Croatia Opena bio samo jedanput, 2005. godine, a u Hrvatskoj je ostao upamćen i dok je igrao na Zagreb Openu, na tadašnjem ATP Challengeru na zemljanim terenima Mladosti u glavnom gradu.

Bozoljac je na terenu bio prisutan, no znalo se dogoditi da glavom bude negdje drugdje, poput jednog zagrebačkog slučaja da se dosta jako svađao sa samim sobom pitajući se što uopće radi tamo za vrijeme jednog meča.

“Mogao sam ostati u sobi i gledati filmove”, pričao je Bozoljac jednom prilikom pred gledateljima u Hrvatskoj u vremenima svojeg napona snage i kreativnog ludila.

Moramo spomenuti i njegovu čuvenu izjavu kad je napuštao Umag…

“Idem. Idem jer ne mogu više je*ati!”

Nije tajna da su atraktivne hostese jako privlačile sve tenisače, od Carlosa Moye do Ilije Bozoljca i nekih novih “klinaca”…

Među najvećim legendama s terena, na umaškoj zemlji je 2003. kao 17-godišnjak igrao i Rafael Nadal, tada s probojem do polufinala u kojem ga je zaustavio Carlos Moya.

U posljednje dvije godine je svoj talent pokazala i nova španjolska zvijezda, Carlos Alcaraz, novi pobjednik Wimbledona, koji je u umaškom Stella Marisu preklani slavio svoj prvi naslov u karijeri na ATP Touru, a prošle godine izgubio je od Talijana Jannika Sinnera u finalu.

Puno teniskih majstora pamti Umag, a pamti i puno onih malo luđih koji su za vrijeme turnira također znali pronaći nešto za sebe, u velikoj hrvatskoj tradiciji koja živi i došla je već do 33. godine…