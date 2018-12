SRPSKA SUTKINJA KOJU SU OPJEVALI HRVATI: Napokon otkrila kako se osjećala

Čak i deset dana nakon što su Hrvat osvojili Davis Cup, prča se o predstavi hrvatskih navijača, koju su priredili u Lilleu. Naime, srpskoj sutkinji Marijani Veljović zapjevali su “Slatka mala Marijana”, a o svemu je progovrila za prvi kanal srpske televizije.

“Bilo je to jako lijepo. Oduševili su me hrvatski navijači, bila je to lijepa i simpatična gesta”, govori sutkinja uz smješak te dodajte kako je Hrvate, očito, ponijela sreća zbog naslova pa su jednostavno morali zapjevati.