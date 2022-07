SRPSKA MOSKOVLJANKA PRKOSI RUSIMA: Jedan detalj nije promaknuo, Ukrajince je oduševila

U ovotjednim mečevima na WTA Touru, hrvatski ljubitelji tenisa uživaju u nastupima Petre Martić koja je došla do finala u švicarskoj Lausannei, s današnjim susretom sa Srpkinjom Olgom Danilović u borbi za naslov, a istodobno, igra se i u Budimpešti, gdje će u finalu u akciji biti još jedna srpska tenisačica, 29-godišnja Aleksandra Krunić.

Iskusna srpska igračica će se za trofej boriti s rođenom Zadrankom Bernardom Perom, koja igra pod zastavom SAD-a, a osim pobjedama, Krunić je ovog tjedna potaknula da se o njoj priča i zbog vrpce u bojama ukrajinske zastave na odjeći, detalju koji zagovara i podupire WTA Tour, a s tom vrpcom Krunić nastupa u Budimpešti.

To je, između ostalog, privuklo pažnju i u Ukrajini, dok se nastavlja obrana od ruske invazije u toj zemlji.

‘Srpska tenisačica Aleksandra Krunić došla je do finala turnira u Budimpešti i podržala je Ukrajinu’, stoji u jednoj od ukrajinskih reakcija objavljenih na Twitteru, u opisu ove priče.

Сербська тенісистка Олександра Крунич увійшла в фінал турніру у Будапешті і підтримала Україну ++ Serbian tennis player Alexandra Krunic reached the final of the tournament in Budapest and supported Ukraine pic.twitter.com/9fWkusKljE

Ukrajinske boje na odjeći srpske tenisačice privukle su pažnju dok igra u Budimpešti, no u jednoj reakciji na Twitteru istaknuto je da je s istim detaljem bila u akciji nedavno na travi Birminghama, sredinom prošlog mjeseca. Tu je važna stvar bio i posebni dio njezine priče. Krunić je rođena u Moskvi, došla je na svijet sredinom ožujka 1993. u glavnom ruskom gradu.

Also Serbian tennis player Aleksandra Krunic, born in Moscow, played on court with a blue-yellow ribbon (left – Birmingham, right – today in Budapest #WTA) 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/JyTHHzEklE









