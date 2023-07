Srđan Đoković napao crnogorskog ‘provokatora’: ‘Neka je sad tom čovjeku bog u pomoći!’

Nakon poraza srpsku javnost šokirao je komentar koji je stigao iz Crne Gore. Tamošnji poznati novinar Nebojša Šofranac bio je oduševljen porazom najboljeg srpskog sportaša.





Otac uzvratio

“Neka je Bog u pomoći tom čovjeku. Ako mu može pomoći i ako stvarno misli sve što je napisao” odgovorio je Srđan Đoković crnogorskom novinaru kojeg su mediji u Srbiji proglasili velikim mrziteljem Srbije.

Podsjetimo, Šofranac je rekao: “Što si mu učinio, Carlitose? Toliko ilegalnih ludih voleja, slajsova i bombi koje bi trebalo zabraniti. I rasplamsati toliki bijes drvosječa koji ne znaju ni dragulje brojati, a znaju dovoljno da prokunu 20-godišnjaka koji je zadivio svijet? Koliko će čobana prestati gledati tenis i plakati od bola na mom zidu?”

Osim toga, napisao je kako su Španjolci Đokovića umjesto GOAT (Greatest of all time odnosno najveći svih vremena) prozvali LOST (loser of all time odnosno gubitnik svih vremena) zbog 12. izgubljenog Grand slam finala.