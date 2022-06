SRBIN POSLIJE WIMBLEDONA POKREČE BIZNIS: Bosanske piramide i Hrvati dobitna kombinacija

Novak Đoković poznat je kao ljubitelj ezoterije, uvijek kada mu treba mentalna snaga Noale odlazi do bosanskih piramida u Visokom, a Srbin je tamo odlučio i pokrenuti biznis sa Semirom Osmanagićem

Tako će teniski centar u Arheološko-turističkom parku Ravne 2 u Visokom biti svečano otvoren 13. srpnja, a program će početi susretima teniskih kadetskih reprezentacija BiH, Italije, Slovenije, Srbije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije.

Nakon toga od 16 sati na teren će profesionalci, pa ćemo gledatelji moći uživati u mečevima Aljaža Bedenea i Aldina Šetkića, te Novaka Đokovića i Ivana Dodiga, a poslije će isti igrači održati ekshibiciju u igri parova između Bedenea i Dodiga na jednoj, te Đokovića i Šetkića na drugoj strani.

Promocija i Karana

Kako donose mediji iz susjedstva nakon svega je najavljen i bogati kulturno umjetnički program, a između ostalog Goran Karan će na tom eventu promovirati novu pjesmu.

Tako su Đoković i Osmanagić našli zajedničku korist njihovog druženja, a nakon izgradnje teniskog centra i promocije istog, piramide u Bosni i Visoko dobit će puno novih gostiju.

Bosnian archeologist and businessman Semir Osmanagic is taking tennis star Novak Djokovic on a ride to Visoko. Djokovic wants to harness the energy of the pyramids. pic.twitter.com/ZZkeUGlsfJ

— United Bosnia (@United_Bosnia) July 13, 2020