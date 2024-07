Srbin divljao zbog veze svoje poznate kćeri s Hrvatom, oporavljala se na hrvatskim otocima

Autor: I.K.

Trpjela je udarce, psihološki pritisak, a čak i teror zbog ponašanja svojeg oca, no s godinama, bivša uspješna tenisačica Jelena Dokić pronašla je način kako gurnuti u drugi plan traumu koju je prolazila i probati pronaći životnu vedrinu. Uz tenis je vezana i danas. Bavi se komentiranjem zbivanja na travi Wimbledona, a u Australiji pod čijom je zastavom igrala u velikom dijelu karijere na terenu, pamte se i njezini razgovori na terenu nakon mečeva na Australian Openu, u društvu pobjednica i pobjednika iz nastupa na prvom Grand Slam turniru u godini.

Nekada četvrta tenisačica na svijetu, polufinalistica Wimbledona iz 2000. godine, rođena je u Osijeku, a nakon odlaska iz svojeg rodnog kraja ranih ’90-ih, s obitelji je jedno vrijeme živjela u Somboru prije odlaska u Australiju. Sada s 41 godinom koliko je napunila u travnju, Dokić pamti kako je u Australiji gradila svoju igračku karijeru i nastupala na turnirima za zemlju koja je postala njezina, no u karijeri na terenu i izvan njega ju je uvijek pratila i sjena njezinog oca Damira, čovjeka koji je često bio izvan kontrole.

Radikalnih pogleda, Damir Dokić bio je sklon incidentima. Volio je držati pod kontrolom i svoju uspješnu kćer, koja je dio karijere provela igrajući i pod zastavom tadašnje SR Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore. Bilo je drame povezane s Jeleninom karijerom, no još više boli je Damir izazivao izvan terena, između ostalog, zbog ljubavne veze u kojoj je Jelena bila s Hrvatom Tinom Bikićem.

Nije to prihvaćao mirno

Damir Dokić nije mirno prihvaćao tu ljubavnu vezu. Teško mu je padalo da mu je kći “s ustašom”, kako je gledao na stvari. Veza između Jelene i Tina pukla je rano u pretprošloj godini, a prije nego se to dogodilo, pamti se da je Jelenin otac pričao baš svašta, između ostalog, i s optužbama da su mu kćer oteli Hrvati, pri čemu je mislio na Tina Bikića i na njegova brata Bornu, teniskog trenera.

Veza Jelene i Tina trajala je gotovo 19 godina, a nakon nje, Jelena se o kraju ljubavi obratila riječima na Instagramu. “Nakon skoro 19 godina zajedno, Tin i ja odlučili smo se rastati. Ponekad se takve stvari dogode, ljudi se raziđu i to je najbolje. Molim vas da se suzdržite od loših komentara o nama i o naših 18 i pol godina zajedno. Posebno molim one koji žele davati ružne komentare na temelju nacionalnosti i vjere da to ne čine. Ovo nema veze s tim i nikad nije imalo. Negativni komentari nikome ne pomažu, pogotovo meni, zato budite ljubazni i pokažite poštovanje”.

“Lagala bih kad bih rekla da mi je dobro, ali dat ću sve od sebe da se izliječim i oporavim se, da u sebi prođem kroz ovu bol i traumu i ako ništa drugo, trudit ću se do kraja kako bih to ostvarila. Ovoj vezi dala sam sve, svoje srce i dušu i borila sam se do kraja. Ovaj put to nije bilo dovoljno, ali se nadam da me sreća i ljubav ipak negdje čekaju”, dodala je povodom prekida veze kojoj se dala do kraja.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli JELENA DOKIC 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena)









Oporavljala se u Hrvatskoj

Nakon udaraca koje je doživjela, Dokić je krenula u svoju novu borbu, a u oporavku od rana koje su ostale, bila je i na hrvatskom Jadranu. U jednoj od svojih objava na Instagramu, lani u ljeto, pisala je kako to liječenje ide. “Oporavljam se u prirodi, osjećam snagu mora, sunca, šume na otoku. Osjećam snagu oporavka koji donosi priroda. U prirodi je mir, priroda je liječenje i smirenje”, pisala je.

“Život može donijeti bol, a bol i tuga uništavaju i tuku po nama, po našoj duši. Priroda je jedno od najboljih mjesta za oporavak. Dok život boli, priroda liječi. Za mene, ulazak u more, odlazak na sunce, šetnja po otoku, sve mi je donijelo ozdravljenje i veliko punjenje baterija”, pisala je u svojoj objavi u kojoj je označila hrvatske otoke, daleko od gužve kakvu je često imala u svojim igračkim danima, ali i pritiska koji je donosio njezin često nasilni otac.

Jedna epizoda nasilja Damira Dokića ostala je Jeleni u osobito ružnom pamćenju. Došla je do svojeg najvećeg uspjeha na Wimbledonu jako mlada. Bila je polufinalistica 2000. godine još kao tinejdžerica, tada 17-godišnjakinja, no otac je tražio više od toga. Nakon što je u polufinalu doživjela poraz od godinama sjajne Amerikanke Lindsay Davenport, posebno jake na brzim podlogama, krenula je epizoda nasilja njezinog oca.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli JELENA DOKIC 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena)

Napadao ju je da je izazvala bruku

“Polufinalistica sam Wimbledona, sjedim u suzama u prostoriji za igrače, razgovaram telefonom sa ocem, a on mi kaže da sam sramota i bruka za njega i porodicu jer sam izgubila u polufinalu Wimbledona”, prisjećala se Jelena tog teškog trenutka. Otac je nije želio vidjeti. pa i pod cijenu da mu uspješna kći ostane praktički na ulici, bez pravog smještaja u Londonu.

“Nije mi bilo dozvoljeno da se vratim u hotel. Rekao mi je da radim što hoću, da spavam na ulici, jer se vratiti neću. Ostala sam na Wimbledonu, čekala da svi odu, sakrila sam se u kut prostorije za igrače kako bih mogla tamo prenoćiti. Našli su me usred noći jer su čistači sređivali prostoriju u kasnim satima”, govorila je Jelena što je u tom slučaju izazvao njezin pomahnitali otac.

Lomili su je teški izazovi u životu, odnos s ocem koji je bio izvan kontrole, pucanje duge ljubavne veze, od čega se oporavljala, sav stres koji je prošla boreći se za uspjeh na teniskom terenu, a koliko god bilo teško i za nju ostaje teško zbog ožiljaka iz prošlosti, rođena Osječanka je nakon svega krenula dalje. Trudi se da lijepe stvari budu važnije od onih ružnih koje su je pratile.